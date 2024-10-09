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Із річки на Київщині водолази витягли гранати Другої світової війни (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Із річки на Київщині водолази витягли гранати Другої світової війни (фото)
Гранати Другої світової війни пролежали на дні річки
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Рятувальники наголошують, що попри десятиліття, старі боєприпаси можуть бути активними та вибухонебезпечними

У Київській області, неподалік села Пасічна Броварського району, у річці Стара Красилівка водолази-сапери виявили дві протипіхотні осколкові гранати часів Другої світової війни. Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

«Ці боєприпаси, які пролежали десятки років на дні річки, тепер знову змушують замислитись про небезпеку, що досі ховається у водах і землі нашого краю», – йдеться у повідомленні.

Із річки на Київщині водолази витягли гранати Другої світової війни (фото) фото 1

Крім того, в ДСНС наголошують, що попри десятиліття, які минули з моменту завершення Другої світової війни, подібні боєприпаси можуть бути активними та вибухонебезпечними.

«Якщо ви натрапите на підозрілі предмети, що можуть бути вибухонебезпечними, негайно повідомте про це рятувальників і в жодному разі не чіпайте їх самостійно. Бережіть себе та своїх близьких!», – додають у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що водолази-сапери вилучили з річки Дніпро частину безпілотника. Почувши вибух, один з очевидців, направився до місця події, де виявив величезні металеві уламки, що плавали на поверхні води. Він швидко повідомив про це службу екстреного реагування «101».

Теги: рятувальники ДСНС Київщина

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