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Юрій Костенко Народний депутат України п’яти скликань

Влада Києва нищить столітні дуби. Які закони порушено на Теремках

glavcom.ua
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Зрізані дерева у парку на Теремках, 7 серпня 2026 року
фото: radiosvoboda.org

Дуби не ростуть як гриби

Про варварське знищення дубів на Теремках.

У контексті зачищення паркової зони Теремків від столітніх дубів нагадаю столичній владі вимоги екологічного законодавства, над якими я працював з початку 90-х у Верховній Раді і які лишаються чинними і сьогодні попри воєнний стан.

Отже, згідно із Законом «Про охорону навколишнього природного середовища» ухваленого парламентом у червні 1991 року в Розділі ІІ «Екологічні права та обов’язки громадян» Статтею 9 гарантується право громадянам України на:

  • Безпечне для його життя та здоров’я навколишнє природнє середовище.
  • Участь в обговоренні та внесенні пропозицій до… матеріалів щодо розміщення, будівництва об’єктів, що можуть впливати на стан навколишнього природного середовища.
  • Участь у громадських обговореннях з питань впливу на довкілля.

З іншого боку діяльність, що перешкоджає здійсненню права на безпечне навколишнє природне середовище, підлягає припиненню, в порядку встановленому цим Законом.

Стаття 11. Місцеві ради зобов’язані надавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності.

Виникає логічне запитання – якими законами керувалися столичні чиновники знищуючи паркову зону Теремків? Відомо, що громаді так і не надано жодної інформації і обговорення проєкту будівництва, як того вимагає чинне законодавство, ніхто не проводив.

Можна стверджувати, що такі дії влади підпадають під визначення екологічних правопорушень, а відтак правову оцінку цих діянь повинна надати екологічна прокуратура.

Викликають подив і правоохоронці, що знущалися над активістами, діючи всупереч вимогам екологічного законодавства.

І останнє. Міська влада запевняє, що уздовж теплотраси швидко забуяє новонасаджений дубовий гай. Це свідчить, що київська влада не знає не лише державних законів, але й законів природи. І вочевидь вірить що дуби ростуть зі швидкістю грибів після дощу.

Панове чиновники, насправді це не так. Додаю до тексту фото одного зі своїх дубків, які я понад десять років тому посадив у своєму районі, щоліта у спеку невтомно їх поливаючи.

Влада Києва нищить столітні дуби. Які закони порушено на Теремках фото 1

І наразі поки що ось такий результат.

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Теги: активісти екологія скандал Київ влада

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