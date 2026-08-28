«Шахеди падають, а тисяча людей на вулиці»: мережа вибухнула через ситуацію на столичному вокзалі

Скупчення людей біля Центрального вокзалу у Києві 27 серпня 2026 року. Тривоги у столиці лунали майже весь день

Пасажири та кияни діляться кадрами величезних натовпів і критикують організацію безпеки людей на транспортних вузлах

Транспортний колапс у Києві, спричинений тривалими повітряними тривогами та масованими затримками потягів «Укрзалізниці», викликав хвилю обурення та обговорення у соцмережах, повідомляє «Главком».

Пасажири та кияни діляться кадрами величезних натовпів і критикують організацію безпеки людей на транспортних вузлах.

Зокрема, активіст Богдан Мороз звернув увагу на те, що під час загрози сотні пасажирів залишаються на вулиці перед зачиненими або переповненими входами.

«Справжній сором – це ситуація у нас на вокзалах, автовокзалах, зупинках. Під час повітряних тривог людям банально нема куди подітися, і вони просто стоять на вулиці та чекають. От як прямо зараз у Києві: реактивні «шахеди» літають, а в цей час тисяча людей стоїть перед входом у вокзал. Можновладці обирають класичну тактику закриття очей на проблему, допоки не буде нової гучної трагедії», – написав він у Facebook.

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У коментарях під дописом думки дописувачів розділилися. Дехто зауважує, що поряд є підземні переходи та станція метро, однак самі пасажири часто скупчуються біля дверей, аби не втратити чергу чи свій рейс. Інші ж скаржаться на супутній колапс із міським транспортом.

Люди чекають свої поїзди на виході станції метро «Вокзальна» фото: Андрій Погорілий/Суспільне Новини

«А не сором не додати транспорту, коли люди штурмували автобуси з лівого берега на правий? Проїзд підняли, а керувати ситуацією ні», – обурюється користувачка Любов Коваль.

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Своєю чергою очевидці показують і ситуацію всередині будівлі вокзалу, де ввечері 27 серпня пасажири намагалися дізнатися хоч якусь інформацію про запізнення своїх рейсів.

Скупчення людей у приміщенні Центрального вокзалу 27 серпня 2026 року фото: Олег Галів/Facebook

«Київський вокзал у ці хвилини. Мені дуже шкода працівниць служби інформації. Їх буквально «розривають», – поділився спостереженнями Олег Галів, зауваживши, що першопричиною цієї кризи та хаосу є систематичні атаки Росії.

Допис Олега Галіва скриншот

Нагадаємо, напередодні через безпекові зупинки потягів під час тривог затримки окремих рейсів «Укрзалізниці» сягали від 7 до 15 годин, що спричинило масове скупчення людей на Центральному вокзалі та навантаження на столичне метро.