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Відчинене вікно обернулося навалою кажанів у одній з квартир Києва

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Київську квартиру заполонили сотні кажанів
скриншот з відео

Власниці квартири не було вдома близько тижня, а після її повернення волонтери врятували з помешкання 381 рукокрилого

Київські волонтерки врятували 381 кажана з квартири в районі Академмістечка. Власниця помешкання була відсутня близько тижня, а за цей час через відчинені вікна всередину залетіла ціла міграційна колонія рукокрилих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bats Ukraine у Threads.

Кажанів із квартири врятували волонтерки організації Віталіна Гук, Аліса Лєднова та Олександра Корвус. «У Києві в районі Академмістечка наші волонтерки врятували 381 кажана», – йдеться у повідомленні Bats Ukraine.

Як розповіли зоозахисники, власниці квартири не було вдома близько тижня. Вона залишила відчиненими вікна, через які до помешкання залетіла ціла міграційна колонія.

У Bats Ukraine наголосили, що зараз триває період міграції рукокрилих. Тому українців закликали не залишати вікна відчиненими, коли вони надовго йдуть із дому, а також встановлювати захисні сітки.

Фахівці Українського центру реабілітації рукокрилих пояснюють, що під час осінньої міграції кажани нерідко залітають у відчинені вікна в пошуках сховища. Великі міста та багатоповерхові будинки приваблюють тварин, оскільки щілини у спорудах можуть нагадувати їм природні місця для зимівлі.

Усі 28 видів кажанів, які мешкають в Україні, занесені до Червоної книги та потребують охорони. Всі українські рукокрилі є комахоїдними та відіграють важливу роль в екосистемі, регулюючи чисельність комах.

Нагадаємо, раніше кандидатка біологічних наук, співзасновниця Українського центру реабілітації рукокрилих, старша наукова співробітниця заповідника «Асканія-Нова» Альона Прилуцька розповідала «Главкому», що одним із найпоширеніших в Україні видів є руда вечірниця.

За останні десятиліття ці кажани суттєво змінили міграційну поведінку. Раніше руда вечірниця вважалася перелітним видом, однак приблизно з 1990-х років частина популяції почала залишатися поблизу міст на зимівлю. Водночас частина тварин і надалі восени мігрує на південь. Максимальна відома дальність такої міграції становить близько 1500 км.

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Теги: Київ квартира

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