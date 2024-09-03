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Якість повітря в Києві погіршилася: рятувальники показали причину (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Якість повітря в Києві погіршилася: рятувальники показали причину (фото, відео)
Триває ліквідація пожежі у Броварському районі
фото: ДСНС

Надзвичайники виявили три осередки загорання торфу в області

На Київщині горять торфовища. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Надзвичайники виявили три осередки загорання торфу в області.

«Триває ліквідація у Броварському районі, площа становить 15,7 га окремими осередками», – йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучені 75 вогнеборців і 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, що станом на ранок 3 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря, ймовірно, спричинене пожежами в екосистемах, зокрема горінням торфу в шести осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київської області, що також є можливою причиною неприємного запаху у столиці. Вітер північно-східний.

У разі появи задимленості киянам рекомендується зачинити вікна та відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Теги: Київщина пожежа повітря

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