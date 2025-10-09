Євгенія Кулеба склала депутатські повноваження у Київраді

Заяву Євгенії Кулеби підтримали 75 депутів Київради

Депутатка Київської міської ради від фракції «Слуга народу» Євгенія Кулеба склала свої повноваження. Відповідне рішення оголошено під час пленарного засідання V сесії Київради IX скликання, яке відбулося у четвер, 9 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Київради.

Кличко нагадав, що відповідно до статті 48 Регламенту Київради питання про дострокове припинення повноважень депутата включається до порядку денного без голосування.

Заяву Євгенії Кулеби підтримали 75 депутів Київради.

Як відомо, сьогодні Київська міська рада розглядає питання про збільшення обсягів допомоги військовим і родинам загиблих захисників. Депутати мають розподілити майже 4 млрд грн, передбачених на програму «Захисник Києва», яку ухвалили на минулій сесії. Крім того, Київрада планує внести зміни до програми «Підтримка киян-захисників та захисниць». Також Київрада сьогодні розгляне питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста на минулому засіданні.

Що відомо про Євгенію Кулебу

Євгенія Кулеба – громадська діячка, засновниця та керівниця громадської організації «Місто-Сад». Народилася 29 квітня 1981 року в Києві.

Закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародне право». Володіє англійською та італійською мовами.

У 2005–2009 роках працювала дипломатом у Міністерстві закордонних справ України. Пізніше займалася культурними та урбаністичними ініціативами, зокрема була однією з ініціаторок створення Скверу Небесної сотні в Києві.

З 2014 року очолює ГО «Місто-Сад», яка реалізує проєкти зі створення публічних просторів і розвитку громад по всій Україні.

Колишня дружина ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у шлюбі з яким народилися двоє дітей Єгор 2006 року народження та Любов 2011 року народження.