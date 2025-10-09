Головна Київ Новини
search button user button menu button

Євгенія Кулеба склала депутатські повноваження у Київраді

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Євгенія Кулеба склала депутатські повноваження у Київраді
Євгенія Кулеба – громадська діячка, засновниця та керівниця громадської організації «Місто-Сад»
фото: Євгенія Кулеба/Facebook

Заяву Євгенії Кулеби підтримали 75 депутів Київради

Депутатка Київської міської ради від фракції «Слуга народу» Євгенія Кулеба склала свої повноваження. Відповідне рішення оголошено під час пленарного засідання V сесії Київради IX скликання, яке відбулося у четвер, 9 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Київради.

Кличко нагадав, що відповідно до статті 48 Регламенту Київради питання про дострокове припинення повноважень депутата включається до порядку денного без голосування.

Заяву Євгенії Кулеби підтримали 75 депутів Київради.  

Голосування депутатів Київради про відставку Євгенії Кулеби
Голосування депутатів Київради про відставку Євгенії Кулеби
скриншот відео

Як відомо, сьогодні Київська міська рада розглядає питання про збільшення обсягів допомоги військовим і родинам загиблих захисників. Депутати мають розподілити майже 4 млрд грн, передбачених на програму «Захисник Києва», яку ухвалили на минулій сесії. Крім того, Київрада планує внести зміни до програми «Підтримка киян-захисників та захисниць». Також Київрада сьогодні розгляне питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста на минулому засіданні.

Що відомо про Євгенію Кулебу

Євгенія Кулеба – громадська діячка, засновниця та керівниця громадської організації «Місто-Сад». Народилася 29 квітня 1981 року в Києві.

Закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародне право». Володіє англійською та італійською мовами.

У 2005–2009 роках працювала дипломатом у Міністерстві закордонних справ України. Пізніше займалася культурними та урбаністичними ініціативами, зокрема була однією з ініціаторок створення Скверу Небесної сотні в Києві.

З 2014 року очолює ГО «Місто-Сад», яка реалізує проєкти зі створення публічних просторів і розвитку громад по всій Україні.

Колишня дружина ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у шлюбі з яким народилися двоє дітей Єгор 2006 року народження та Любов 2011 року народження. 

Читайте також:

Теги: Київрада КМДА місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ремонт дасть змогу збільшити пропускну спроможність споруди
«Київавтодор» планує капремонт мосту у Голосіївському районі: що зміниться
11 вересня, 10:29
Київрада внесе зміни до бюджету: на що підуть додаткові мільярди
Київрада внесе зміни до бюджету: на що підуть додаткові мільярди
11 вересня, 12:11
Білоцерківець не коментував причини залишення посади
Дмитро Білоцерківець йде з посади співголови фракції «Удар» у Київраді
11 вересня, 14:09
Мер столиці заявив, що «відбулося фактично пограбування Києва»
Мер Києва заявив про пограбування
11 вересня, 15:31
Конфлікт між очільниками КМДА та КМВА не вщухає з початку року
Глава КМВА «подав у розшук» мера Києва
2 жовтня, 21:54
Хвилина мовчання у Києві 23 вересня 2025 року
Київ почав зупиняти транспорт на хвилину мовчання: бурхлива реакція соцмереж
23 вересня, 13:08
Віталій Кличко є міським головою Києва з 5 червня 2014 року
Депутат Київради Андрій Вітренко ініціював відставку мера Віталія Кличка
23 вересня, 16:31
Владивосток заповнений сірими багатоповерховими будинками часів СРСР
На що Путін перетворив Владивосток під час війни – репортаж NYT
5 жовтня, 17:58
За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату
Незаконні виплати мобілізованому чиновнику. Завершено розслідування щодо екссекретаря Київради
Сьогодні, 11:35

Новини

Керівниця столичної медицини Валентина Гінзбург оголосила про відставку
Керівниця столичної медицини Валентина Гінзбург оголосила про відставку
Євгенія Кулеба склала депутатські повноваження у Київраді
Євгенія Кулеба склала депутатські повноваження у Київраді
Київрада планує збільшити фінансову допомогу військовим та родинам захисників
Київрада планує збільшити фінансову допомогу військовим та родинам захисників
Незаконні виплати мобілізованому чиновнику. Завершено розслідування щодо екссекретаря Київради
Незаконні виплати мобілізованому чиновнику. Завершено розслідування щодо екссекретаря Київради
На Троєщині почався демонтаж ТЦ «Сіріус». Що планується на його місці
На Троєщині почався демонтаж ТЦ «Сіріус». Що планується на його місці
Диверсант з Молдови на замовлення РФ спалив дві релейні шафи Укрзалізниці
Диверсант з Молдови на замовлення РФ спалив дві релейні шафи Укрзалізниці

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua