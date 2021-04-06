Власники київських таксі пояснили подорожчання компʼютерними алгоритмами

Програми ціноутворення зреагували на зростання попиту в автоматичному режимі

Підняття тарифів на поїздки у таксі Києва не були ініційовані їх власниками, а сформувалися через алгоритми динамічного ціноутворення, якими користуються у таксомоторних службах і які у автоматичному режимі зреагували на підвищення попиту. Про це заявили представники компаній-перевізників у Києві, повідомляє «24 канал».

Зокрема, у компанії Bolt зазначили, що примусово ціни не піднімали. А ранкове зростання цін у столиці 5 квітня було обумовлено моделлю динамічного ціноутворення.

«Якщо в певній локації велика кількість пасажирів хоче замовити поїздку, а водіїв не вистачає, вартість поїздки в цьому районі виросте. Це стимулює водіїв, які перебувають в інших районах міста, виїхати в район підвищеного попиту», – пояснили в компанії.

В компанії Uklon також запевнили, що не збираються підвищувати тарифи штучно, проте й встановлювати фіксовані ціни не будуть. Зранку тарифікацію поїздок формувала автоматично система – пропорційно до попиту.

«Вартість поїздки залежить від кількості інших замовлень. Водіїв наразі – така сама кількість, як і до режиму спецперевезень у Києві. Тож, усіх розвести одночасно не вийде», – сказали в компанії.

Найвищі ціни сьогодні були в Uber. У компанії на це відповіли так: «Ціни та час очікування завжди залежали від багатьох факторів, включаючи кількість доступних водіїв, поточні замовлення, відстань, а також час дня і ночі. Користувачі завжди можуть покладатися на прозору, надійну та заздалегідь відому інформацію щодо цін та орієнтовний час очікування навіть перед тим, як замовити поїздку у додатку Uber».

Як вже повідомлялося, сьогодні вранці ціни на таксі у популярних сервісів Uklon та Uber знову виросли щонайменше вдвічі.

Також сервіс таксі Uber Shuttl заявив про призупинення своєї роботи на час локдауну в столиці.