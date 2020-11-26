У КМДА визнали: деякі столичні лікарні укомплектовані медперсоналом лише на 60%

Є лікарні, які забезпечені лікарями на 60-65% від потреби, – наголосила Гінбург

Медики звільняються попри щомісячну доплату у столиці

Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург розповіла про укомплектованість лікарень фахівцями для лікування коронавірусу.

В інтерв’ю «Главкому» Гінзбург зазначила, що є лікарні, які забезпечені лікарями на 60-65% від потреби, медичними сестрами − на такому ж рівні.

«Натомість середній показник – 78%. Але врахуйте, що певний відсоток персоналу люди пенсійного віку. А це медики з групи ризику, часто мають супутні патології. Багато звільнилося, про це вже говорив міський голова на одному з брифінгів. З 1 квітня по 30 вересня у Києві звільнились 7000 медичних працівників, з яких лікарів – 1200, медсестер – 2300. Місто зробило все, що могло, аби підтримати медиків.

Гінзбург додала, що з 1 квітня змінено фінансування закладів охорони здоров’я і немає можливості виплачувати за рахунок місцевого бюджету зарплати та премії.

«Столичні депутати ще в березні проголосували за виділення в рамках програми «Здоров’я киян» коштів для виплат щомісячної матеріальної допомоги лікарям, медсестрам і санітарам. На це за дев’ять місяців з бюджету виділено 950 млн грн (для 33 тис. медпрацівників) Тобто мова про щомісячну муніципальну надбавку. Так, лікарям з квітня нараховується 4 тис. грн, медичним сестрам 3 тис., а молодшому медперсоналу 1 тис. щомісяця», – наголосила Гінзбург.

Як повідомлялося, у «Слузі народу» пояснили, куди зникають гроші на доплати медикам.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада відмовилась підтримати проєкт постанови №4381, який пропонував уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня.

До слова, в уряді готові замінити карантин вихідного дня «планом Б». Крім того, Офіс Зеленського хоче на базі санаторіїв розгорнути госпіталі для пацієнтів з Covid-19.

Раніше глава МОЗ зазначив, що для облаштування госпіталів вибрали три локації - Київ, Одесу і Краматорськ.

Зазначимо, що столична влада назвала єдине можливе місце для мобільного коронавірусного шпиталю.