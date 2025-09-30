Відпочивав за кордоном під виглядом службових відряджень. Правоохоронці викрили топпосадовця КМДА

У листопаді 2023 року та у жовтні 2024 року посадовець виїжджав до ЄС під виглядом службового відрядження

Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили одного із топпосадовців Київської міської державної адміністрації незаконному перетину кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради у листопаді 2023 року та у жовтні 2024 року виїжджав до ЄС під виглядом службового відрядження. За даними слідства, насправді у цей час посадовець відпочивав в Іспанії та Італії.

«Для реалізації оборудки, за даними слідства, чиновник підробляв запрошення від імені однієї з відомих міжнародних корпорацій нібито для своєї участі в конгресах та конференціях у сфері міських інновацій. На підставі цих фейкових документів він оформлював собі службові закордонні відрядження та виплати з державного бюджету. Загалом кількість днів, незаконно проведених фігурантом у так званих «робочих поїздках», становить 18 днів», – кажуть правоохоронці.

СБУ не називає прізвища підозрюваного, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про керівника апарату голови КМДА Дмитра Загуменного. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин скоєння злочину. Зловмиснику загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Крім того, перевіряється інформація про можливу причетність до «схеми» інших посадовців.

До слова, у серпні столичні прокурори повідомили про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші.