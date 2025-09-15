Керівник Київської облради розповів, як знайшов дружину в тролейбусі

Керівник Київської облради Ярослав Добрянський розповів романтичну історію знайомства з дружиною

Керівник Київської облради Ярослав Добрянський поділився зворушливою історією знайомства зі своєю дружиною, присвятивши їй допис у соціальних мережах на честь 24-ї річниці шлюбу. За його словами, їхня історія почалася 27 років тому в звичайному тролейбусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ярослава Добрянського.

Ярослав Добрянський розповів, що того травневого дня випадково сів у тролейбус №4 у Житомирі і одразу зрозумів, що зустрів своє «світло, затишок і тепло». Він згадав її природну красу та сором'язливість, які «заселились у його серці назавжди».

«Я побачив її природню красу, погляд і щось таке, чого не було більше ні в кому. Той погляд, ті очі і та соромʼязливість… І вже тоді зрозумів, це – вона, моє світло, мій затишок і моє тепло, моя опора і цілий всесвіт. Відтоді вона назавжди поселилась у моєму серці», – згадує Ярослав Добрянський.

Згодом, коли Ярослав поїхав на практику до Великої Британії, їх розділяли тисячі кілометрів, але почуття збереглися. Пара підтримувала зв'язок за допомогою листів, які, за словами Добрянського, «зберігали справжні почуття» і досі є частиною їхньої сімейної історії.

Керівник Київської облради називає свою дружину найкращим другом, найближчим порадником та єдиним справжнім коханням. Він підкреслив, що з нею легко, навіть коли «навколо все непросто». На завершення, він подякував долі за їхнє спільне життя та дітей, назвавши свою сім'ю справжнім щастям.

