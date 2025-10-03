ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази

ХАМАС зазначає, що вимога передати ізраїльських заручників і тіла загиблих протягом 72 годин є нереалістичною

Після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа, передає «Главком».

У заяві ХАМАС подякував арабським, ісламським і міжнародним сторонам, а також самому Трампу за зусилля з припинення бойових дій, відкриття гуманітарних коридорів, протидії окупації та насильницькому переселенню населення.

Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

Також ХАМАС заявив про готовність передати адміністративне управління сектором Газа палестинському технократичному уряду, сформованому на основі національного консенсусу та за підтримки арабських і мусульманських країн.

Інші аспекти плану, зокрема майбутній статус Гази та питання прав палестинського народу, мають вирішуватися в межах загальнонаціонального діалогу з використанням міжнародно-правових механізмів.

Окремо із заявою виступив представник політичного крила ХАМАС Муса Абу Марзук. За його словами, пріоритетом угруповання є негайне припинення війни та збереження життів мирного населення, саме з цієї позиції ХАМАС готовий розглядати запропонований план.

Він додав, що вимога передати ізраїльських заручників і тіла загиблих протягом 72 годин є нереалістичною в нинішніх умовах і має лише теоретичний характер.

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план.

Тоді президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації». Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.