Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради

Володимир Зеленський: «Завтра у моєму графіку участь у засіданні Європейської ради»

Президент Володимир Зеленський анонсував, що у четвер, 26 жовтня, візьме участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.

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За його словами, на засіданні він має говорити про санкції проти Росії, які потребують розширення та посилення.

«Завтра у моєму графіку участь у засіданні Європейської ради – на рівні лідерів держав ЄС. І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення й посилення. І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних об’єктів, – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо», – заявив глава держави.

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Нагадаємо, після удару російських загарбників по Хмельниччині, президент України Володимир Зеленський наголосив на посиленні санкції проти РФ. Адже, за словами президента, ймовірною цілю окупантів була Хмельницька атомна станція.Зеленський наголосив, що удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО й наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції.