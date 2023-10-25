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Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Завтра у моєму графіку участь у засіданні Європейської ради»    

Президент Володимир Зеленський анонсував, що у четвер, 26 жовтня, візьме участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.

За його словами, на засіданні він має говорити про санкції проти Росії, які потребують розширення та посилення.

«Завтра у моєму графіку участь у засіданні Європейської ради – на рівні лідерів держав ЄС. І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення й посилення. І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних об’єктів, – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо», – заявив глава держави.

Нагадаємо, після удару російських загарбників по Хмельниччині, президент України Володимир Зеленський наголосив на посиленні санкції проти РФ. Адже, за словами президента, ймовірною цілю окупантів була Хмельницька атомна станція.Зеленський наголосив, що удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО й наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. 

Теги: санкції Володимир Зеленський президент Європейський союз

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