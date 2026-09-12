Обстріли АЗС. Кличко розказав, як готує столицю до поганого сценарію

Кличко запевнив, що Київ готується до різних сценаріїв розвитку подій із наявністю пального

У столиці сформовано необхідні запаси пального на випадок надзвичайних ситуацій, можливих знеструмлень та російських атак на об'єкти інфраструктури. Водночас сили протиповітряної оборони Києва відчувають брак боєприпасів для відбиття ворожих ударів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

Коментуючи ситуацію із захистом неба над столицею, мер наголосив на потребі в додатковому озброєнні від партнерів.

«Переконаний, що питання захисту – це питання протиповітряної оборони. Я спілкуюся з військовими і можу сказати, що у нас, на жаль, є нестача тих ракет, які працюють проти дронів, проти крилатих ракет, балістики. З цим є питання», – заявив Кличко, наголосивши, що це питання мають коментувати військові.

Відповідаючи на запитання щодо дій міської влади у разі, якщо мережі АЗС не встигатимуть відновлювати пошкоджені після атак об'єкти, очільник столиці запевнив, що місто підготувалося до різних сценаріїв розвитку подій.

«Нами зроблено запаси палива на зиму та на випадок надзвичайних ситуацій, коли може бути нестача. Для цього ми пропрацьовуємо різні плани, і в тому числі поганий розвиток подій, та маємо бути підготовлені до різних сценаріїв. Для цього наші комунальні служби зробили запаси, які дозволять роботу і генераторів у випадку знеструмлення та нестачі електроенергії, і роботу комунальних служб», – наголосив Віталій Кличко.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Нагадаємо, протягом останніх днів російська терористична армія декілька разів влучала в АЗС у столиці. Зокрема, 11 вересня внаслідок російської атаки по заправних станціях у Дніпровському та Оболонському районах столиці постраждали троє людей, зокрема рятувальник.