РФ ударила по університету під час занять. Зеленський показав наслідки

Російські дрони атакували Київ у момент, коли в одному з університетів тривали заняття. 160 студентів встигли перейти до укриття.

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки чергової російської атаки по Україні, зокрема удару по навчальному закладу в Києві. За його словами, російські «шахеди» вдарили по одному з університетів столиці саме під час занять, пише «Главком».

На момент атаки в укритті перебували 160 студентів, тому вони не постраждали. Водночас унаслідок удару було пошкоджено територію навчального закладу. Наслідки атаки президент опублікував у своїх соціальних мережах. Російська атака по Києву тривала вночі та вранці 2 вересня. Повітряні сили попереджали про загрозу ударних безпілотників, зокрема реактивних дронів. У столиці протягом дня неодноразово оголошували повітряну тривогу.

За даними міської влади, внаслідок атаки у Голосіївському районі сталося загоряння на території навчального закладу. У Шевченківському районі російський дрон пошкодив шестиповерховий житловий будинок, також постраждав медичний заклад. Загалом повідомлялося про чотирьох постраждалих.

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Наслідки масових ударів окупантів по Україні фото: ДСНС

Окрім Києва, російські війська завдали ударів по інших регіонах України. Зеленський повідомив про атаки на Одесу, Херсонщину та Харківщину. За його словами, в Одесі пошкоджено житловий будинок і міську інфраструктуру, п’ятеро людей отримали поранення, серед них дитина. У Херсоні під удар потрапили будівлі рятувальників і поліції, а через атаку на Харківщині без електропостачання залишилися тисячі людей.

Президент закликав міжнародних партнерів посилити допомогу Україні, зокрема надати додаткові засоби протиповітряної оборони, запровадити нові санкції проти Росії та активізувати оборонне виробництво.

Зеленський також заявив, що росія використовує Україну для відпрацювання тактики повітряного терору, яка потенційно може бути застосована й проти інших держав.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, страховиків та дипломатів про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі Росії. За його словами, поки Москва продовжує війну та атаки проти України, українські дрони й ракети активніше діятимуть по російських військових цілях та об'єктах, які забезпечують агресію.