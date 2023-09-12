Киян і гостей міста запрошують відвідати безоплатні екскурсії
11 безоплатних екскурсій підготовлено КМДА
Для киян і гостей столиці Управління туризму та промоцій КМДА та Київський центр розвитку туризму підготували 11 безоплатних екскурсій включно з дитячим квестом. Як повідомляє Управління, прогулянки вулицями Києва відбудуться в середу, п’ятницю, суботу та неділю. Місця зустріч вказані в анкеті.
Екскурсія «Все починається з Університету», під час якої можна буде дізнатися, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка дав початок розбудові нового кварталу Києва, а також ознайомитися з історією створення навколо Червоного корпусу парку та ботанічного саду.
Дата та час: 13 вересня, середа, 16:00.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/pXRarAnjbsKkeiry8.
Екскурсія «Прогулянка театральним Києвом» розповість, як і коли виникли театральні традиції Києва, про перші театри, їхніх корифеїв і сучасних майстрів сцени.
Дата та час: 15 вересня, п’ятниця, 16:00.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/ELHYH2ZfnaZzdGTt6.
Екскурсія «Таємниці града Ярослава», де розкриються таємниці давнього Києва, Софійського та Михайлівського соборів.
Дата та час: 15 вересня, п’ятниця, 18:00.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/a42xxRYuGsJmgHzy9.
Екскурсія «Київ історичний», де можна ознайомитися з історією стародавнього Києва, його пам’ятками, архітектурою, Майданом Незалежності та Подолом.
Дата та час: 15 вересня, п’ятниця, 18:00.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/CWpgsVYTmfDSeErm6.
Екскурсія «Київ хрещатий», під час якої можна ознайомитися зі старовинним містом, його історією та людьми, які формували, створювали і будували Київ.
Дата та час: 16 вересня, субота, 11:00.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/CCPdZDzJbuZQSqqS6.
Дитяча квест-екскурсія «Пізнаємо Київ – обираємо професію», на якій діти та їхні батьки дізнаються про різноманітні події в історії України, а також ознайомляться із сутністю ряду професій. Під час гри, використовуючи надану інформацію, юні дослідники вирішуватимуть задачі, подолання яких призведе до розкриття важливого гасла для нашої столиці.
Дата та час: 16 вересня, субота, 12:00.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/74LTNBU83Zib9yoE6.
Екскурсія «Прогулянка Старим Києвом», під час якої кияни та гості столиці дізнаються про будівництво Володимирського собору, ознайомляться з історіями Золотих воріт, Софійського собору тощо.
Дата та час: 16 вересня, субота, 12:00.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/f4U5zAAVmLSFXGdJ7.
Дата та час: 17 вересня, неділя, 12:00.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/s6WQ6Kbo96TdS5aEA.
Екскурсія «Київ незламний», де учасники ознайомляться з історією воєнного Києва – із часів Другої Світової війни і до сьогоднішнього повномасштабного вторгнення.
Дата та час: 17 вересня, неділя, 11:00.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/VXVp2zr273XfTr6z7.
Екскурсія «Київ: стежиною воєнної історії», де можна ознайомитися з низкою об’єктів мілітарної історії Києва, а також почути про події багаторічної боротьби за незалежність України, що триває й донині.
Дата та час: 17 вересня, неділя, 12:00.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/CQ3FPVBCQnuSnUMV7.
Екскурсія «Як козаки та магістрат на Подолі жили», під час якої можна буде відкрити для себе таємниці середньовічного Подолу та дізнатися про традиції київського самоуправління.
Дата та час: 17 вересня, неділя, 18:00.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/fcg1RR8NugVcSEw46.
Реєстрація на екскурсії обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації телефонним дзвінком або SMS-повідомленням.
Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, що розташовані неподалік.
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