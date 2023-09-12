Киян і гостей міста запрошують відвідати безоплатні екскурсії

11 безоплатних екскурсій підготовлено КМДА

Для киян і гостей столиці Управління туризму та промоцій КМДА та Київський центр розвитку туризму підготували 11 безоплатних екскурсій включно з дитячим квестом. Як повідомляє Управління, прогулянки вулицями Києва відбудуться в середу, п’ятницю, суботу та неділю. Місця зустріч вказані в анкеті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Екскурсія «Все починається з Університету», під час якої можна буде дізнатися, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка дав початок розбудові нового кварталу Києва, а також ознайомитися з історією створення навколо Червоного корпусу парку та ботанічного саду.

Дата та час: 13 вересня, середа, 16:00.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Реєстрація за посиланням: .

Екскурсія «Прогулянка театральним Києвом» розповість, як і коли виникли театральні традиції Києва, про перші театри, їхніх корифеїв і сучасних майстрів сцени.

Дата та час: 15 вересня, п’ятниця, 16:00.

Реєстрація за посиланням: .

Будь ласка, читайте текст після реклами

Екскурсія «Таємниці града Ярослава», де розкриються таємниці давнього Києва, Софійського та Михайлівського соборів.

Дата та час: 15 вересня, п’ятниця, 18:00.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Реєстрація за посиланням: .

Екскурсія «Київ історичний», де можна ознайомитися з історією стародавнього Києва, його пам’ятками, архітектурою, Майданом Незалежності та Подолом.

Дата та час: 15 вересня, п’ятниця, 18:00.

Реєстрація за посиланням: .

Екскурсія «Київ хрещатий», під час якої можна ознайомитися зі старовинним містом, його історією та людьми, які формували, створювали і будували Київ.

Дата та час: 16 вересня, субота, 11:00.

Реєстрація за посиланням: .

Дитяча квест-екскурсія «Пізнаємо Київ – обираємо професію», на якій діти та їхні батьки дізнаються про різноманітні події в історії України, а також ознайомляться із сутністю ряду професій. Під час гри, використовуючи надану інформацію, юні дослідники вирішуватимуть задачі, подолання яких призведе до розкриття важливого гасла для нашої столиці.

Дата та час: 16 вересня, субота, 12:00.

Реєстрація за посиланням: .

Екскурсія «Прогулянка Старим Києвом», під час якої кияни та гості столиці дізнаються про будівництво Володимирського собору, ознайомляться з історіями Золотих воріт, Софійського собору тощо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дата та час: 16 вересня, субота, 12:00.

Реєстрація за посиланням: .

Дата та час: 17 вересня, неділя, 12:00.

Реєстрація за посиланням: .

Екскурсія «Київ незламний», де учасники ознайомляться з історією воєнного Києва – із часів Другої Світової війни і до сьогоднішнього повномасштабного вторгнення.

Дата та час: 17 вересня, неділя, 11:00.

Реєстрація за посиланням: .

Екскурсія «Київ: стежиною воєнної історії», де можна ознайомитися з низкою об’єктів мілітарної історії Києва, а також почути про події багаторічної боротьби за незалежність України, що триває й донині.

Дата та час: 17 вересня, неділя, 12:00.

Реєстрація за посиланням: .

Будь ласка, читайте текст після реклами

Екскурсія «Як козаки та магістрат на Подолі жили», під час якої можна буде відкрити для себе таємниці середньовічного Подолу та дізнатися про традиції київського самоуправління.

Дата та час: 17 вересня, неділя, 18:00.

Реєстрація за посиланням: .

Реєстрація на екскурсії обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації телефонним дзвінком або SMS-повідомленням.

Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, що розташовані неподалік.