Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киян очікує відключення газу: перелік адрес

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Киян очікує відключення газу: перелік адрес
У Києві відключення газу відбудеться 10 та 11 жовтня
фото: пресслужба «Київгазу»

Громадянам слід перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами

У Києві 10 та 11 жовтня будуть відключення газу. Обмеження будуть діяти у трьох районах столиці. Про це повідомила пресслужба «Київгазу».

«До уваги мешканців Шевченківського, Подільського та Оболонського районів. У зв’язку з проведенням аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску, 10 жовтня з 9:00 по 11 жовтня 11:00 розподіл газу буде тимчасово припинено», – йдеться у повідомленні.

Газу не буде за такими адресами:

Подільський район:

  • вул. Олексія Терьохіна, 7
  • вул. Кирилівська, 103
  • вул. Копилівська, 69, 38, 1/7
  • вул. Сирецька, 33, 25А, 37
  • пров. Бондарський, 3
  • вул. Петропавлівська, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37
  • вул. Олени Теліги, 12Б
  • пров. Рясний, 17, 24

Шевченківський район:

  • вул. Ризька, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А
  • вул. Дорогожицька, 20, 10, 12
  • вул. Ольжича, 25
  • вул. Юрія Іллєнка, 48, 42
  • вул. Ґарета Джонса, 8, 15
  • вул. Дегтярівська, 46
  • вул. Володимира Сальського, 19, 4
  • вул. Бакинська, 30, 6/2, 22
  • вул. Максима Берлінського, 12
  • вул. Вавілових, 3, 10
  • вул. Щусєва, 29/5
  • вул. Олешківська, 8/1

Оболонський район:

  • просп. Степани Бандери, 11

Людям слід перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. «Відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень Правил безпеки систем газопостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві активізувалися  останні декілька днів шахраї, які представляються працівниками «Київгазу» та пропонують встановити сигналізатор газу мешканцям столиці за завищеними цінами.  У коментарях до допису компанії користувачі її послуг стали скаржитись на неодноразові візити контролерів, що нібито працюють у «Київгазі», без фірмового одягу (жилеток). У компанії пообіцяли провести перевірки таких випадків.

Теги: газ Київгаз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зупинка транзиту газу не лякає Берлін
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
Сьогодні, 01:00
Український прем'єр (праворуч) та очільник уряду Словаччини провели другі міжурядові консультації
Україна відмовилася продовжувати угоду про транзит газу з РФ
7 жовтня, 15:50
Словацький плацдарм російського наступу
Словацький плацдарм російського наступу
28 вересня, 08:55
Видобуток українського газу збільшується
Україна встановила історичний рекорд із видобутку газу
19 вересня, 14:47
Експерти наголошують, що доки Словаччина, Угорщина та Австрія залежать від дешевого російського газу, це дозволяє маніпулювати ними, впливати на політику ЄС
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
19 вересня, 14:01
Європа планує зимувати без російського газу
Європа вирішила обійтись без російського газу: Bloomberg з'ясувало, чим його замінять взимку
19 вересня, 13:39
Резонансна нафтова угода з Угорщиною може стати прикладом для нового газового контракту з Азербайджаном?
Слідкуйте за руками. Російський газ перетворюється на азербайджанський… Війна і гроші
18 вересня, 12:32
На третьому році великої війни Росія почала атакувати підземні газові сховища – шоста хвиля атак сталася наприкінці серпня
Заморозити Україну. На третьому році війни Росія почала робити те, чого досі собі не дозволяла Енергетика
14 вересня, 07:00
В одному з цехів «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат» стався вибух
На заводі в Нижньому Тагілі вибухнув газ: є загиблі та поранені (відео)
10 вересня, 20:00

Новини

Протягом двох днів частково буде обмежений рух вулицею Василя Касіяна
Протягом двох днів частково буде обмежений рух вулицею Василя Касіяна
Екологи повідомили, який рівень забрудненості повітря у столиці
Екологи повідомили, який рівень забрудненості повітря у столиці
Киян очікує відключення газу: перелік адрес
Киян очікує відключення газу: перелік адрес
У Києві чоловік розбив вітрину аптеки, аби йому продали заспокійливе: який вирок виніс суд
У Києві чоловік розбив вітрину аптеки, аби йому продали заспокійливе: який вирок виніс суд
Які скарги найчастіше кияни повідомляли на телефон довіри у вересні: статистика
Які скарги найчастіше кияни повідомляли на телефон довіри у вересні: статистика
Київські рибоохоронці виявлятимуть браконьєрів за допомогою БпЛА (фото)
Київські рибоохоронці виявлятимуть браконьєрів за допомогою БпЛА (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
35K
Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
24K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини

Новини

Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua