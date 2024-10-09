Киян очікує відключення газу: перелік адрес

Громадянам слід перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами

У Києві 10 та 11 жовтня будуть відключення газу. Обмеження будуть діяти у трьох районах столиці. Про це повідомила пресслужба «Київгазу».

«До уваги мешканців Шевченківського, Подільського та Оболонського районів. У зв’язку з проведенням аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску, 10 жовтня з 9:00 по 11 жовтня 11:00 розподіл газу буде тимчасово припинено», – йдеться у повідомленні.

Газу не буде за такими адресами:

Подільський район:

вул. Олексія Терьохіна, 7

вул. Кирилівська, 103

вул. Копилівська, 69, 38, 1/7

вул. Сирецька, 33, 25А, 37

пров. Бондарський, 3

вул. Петропавлівська, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37

вул. Олени Теліги, 12Б

пров. Рясний, 17, 24

Шевченківський район:

вул. Ризька, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А

вул. Дорогожицька, 20, 10, 12

вул. Ольжича, 25

вул. Юрія Іллєнка, 48, 42

вул. Ґарета Джонса, 8, 15

вул. Дегтярівська, 46

вул. Володимира Сальського, 19, 4

вул. Бакинська, 30, 6/2, 22

вул. Максима Берлінського, 12

вул. Вавілових, 3, 10

вул. Щусєва, 29/5

вул. Олешківська, 8/1

Оболонський район:

просп. Степани Бандери, 11

Людям слід перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. «Відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень Правил безпеки систем газопостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві активізувалися останні декілька днів шахраї, які представляються працівниками «Київгазу» та пропонують встановити сигналізатор газу мешканцям столиці за завищеними цінами. У коментарях до допису компанії користувачі її послуг стали скаржитись на неодноразові візити контролерів, що нібито працюють у «Київгазі», без фірмового одягу (жилеток). У компанії пообіцяли провести перевірки таких випадків.