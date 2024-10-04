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Шахраї дурять киян під виглядом працівників «Київгазу»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Шахраї дурять киян під виглядом працівників «Київгазу»
«Київгаз» попереджає про шахраїв, що діють від імені газовиків
фото з відкритих джерел

Невідомі пропонують споживачам встановити газоаналізатор за завищеними цінами

У Києві активізувалися  останні декілька днів шахраї, які представляються працівниками «Київгазу» та пропонують встановити сигналізатор газу мешканцям столиці за завищеними цінами. Про це повідомляє пресслужба «Київгазу».

У компанії наголошують, що без попередження фахівець «Київгазу» може прийти лише для фіксації фактичних показань лічильника.

«Останні декілька днів отримуємо численні звернення від споживачів про те, що шахраї представляються працівниками АТ "Київгаз" та пропонують встановити сигналізатор газу мешканцям столиці за завищеними цінами», – йдеться у повідомленні.

У «Київгазі» підкреслюють, що без попередження працівник може прийти лише для фіксації фактичних показань лічильника. Також співробітники завжди одягнені у форму з логотипом компанії та мають при собі посвідчення, підписані головою правління, де вказані ПІБ та посада.

Цікаво, що в коментарях до допису компанії користувачі її послуг стали скаржитись на неодноразові візити контролерів, що нібито працюють у «Київгазі», без фірмового одягу (жилеток). У компанії пообіцяли провести перевірки таких випадків.

Щоб захистити себе від шахраїв, слід звертати увагу на такі деталі:

  • працівники завжди одягнені у форму з логотипом компанії.
  • кожен працівник має при собі посвідчення з вказаними ПІБ, посадою, а також підписом голови правління.

При виникненні підозри слід звертатись в особисті повідомлення на сторінках «Київгазу» у Facebook та Instagram, а також в службу підтримки @KyivgazSupport, в чатбот у Telegram, в чатбот у Viber.

А також за номерами телефонів контакт-центру: (044) 495-04-04 / (097) 495-11-04

Раніше правоохоронці попереджали киян, що шахраї винайшли ще один спосіб, як отримати банківські дані громадян через популярні месенджері. 

Теги: шахрайство газ Київгаз

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