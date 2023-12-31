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Киянин сів в охоплену вогнем автівку під час ракетної атаки й отримав нагороду (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Киянин сів в охоплену вогнем автівку під час ракетної атаки й отримав нагороду (фото)
Киянин проявив сміливість під час ракетного удару по столиці 29 грудня, за що отримав нагороду від поліції
фото: Нацполіція

Чоловік отримав опіки, але врятував інші автомобілі від пожежі

Киянин відзначився сміливим вчинком під час ракетного удару по столиці 29 грудня. Чоловік сів в охоплений вогнем автомобіль і врятував від загоряння сусідні машини. За це його відзначили поліцейські. Про це повідомила поліція Києва.

«Учора, 29 грудня, під час ракетної атаки уламки впали на паркувальний майданчик у Святошинському районі столиці, від чого загорілось декілька автівок. Власник однієї з них не розгубився та сів у палаючий автомобіль і відігнав його від інших автомобілів. Чоловік отримав опіки, проте врятував інші автомобілі від пожежі», – розповіли правоохоронці.

А на наступний день, 30 грудня, представники Святошинського управління поліції завітали до нього та вручили подяку від начальника поліції Києва й подарували іменний годинник.

«Пишаємося сміливістю наших українців. Людей, які переймаються один одним перемогти неможливо», – наголосили в поліції.

Киянин проявив сміливість під час ракетного удару по столиці 29 грудня, за що отримав нагороду від поліції
Киянин проявив сміливість під час ракетного удару по столиці 29 грудня, за що отримав нагороду від поліції
фото: Нацполіція
Киянин проявив сміливість під час ракетного удару по столиці 29 грудня, за що отримав нагороду від поліції
Киянин проявив сміливість під час ракетного удару по столиці 29 грудня, за що отримав нагороду від поліції
фото: Нацполіція

Нагадаємо, у понеділок, 1 січня, в Києві буде оголошене днем жалоби. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва.

Як повідомлялося, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей. 

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. 

Відомо, що 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

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Теги: Київ чоловік обстріл

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