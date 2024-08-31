У Яремче зняли з рейсу та мобілізували водія туристичного автобуса: ТЦК пояснив ситуацію

Неприємна ситуація сталася через порушення правил військового обліку як самим водієм, так і компанією-перевізником

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки спростував повідомлення у ЗМІ про нібито неправомірне затримання водія туристичного автобуса у місті Яремче мобільною групою сповіщення. Про це йдеться у дописі на сторінці Івано-Франківського ТЦК та СП у соціальній мережі Facebook.

«Під час проведення мобілізаційних заходів мобільною групою Надвірнянського ТЦК та СП Івано-Франківської області було виявлено громадянина України призовного віку. В ході спілкування з ним з'ясувалося, що він порушив правила військового обліку і не має права на відстрочку або бронювання. З огляду на це, громадянину запропонували пройти військово-лікарську комісію, на що він добровільно погодився», – ідеться у повідомленні.

У ТЦК додали, що за результатами військово-лікарської комісії чоловіка визнали придатним до військової служби та направили для проходження базової військової підготовки в один із навчальних центрів.

Ця ситуація набула додаткового розголосу через те, що пасажири та другий водій стверджували, що чоловіка забрали разом з ключами та грошима на пальне, що унеможливило продовження руху автобуса до місця призначення. Цю інформацію у ТЦК категорично спростували.

«Додатково повідомляємо, що туристичний автобус продовжив рух і доставив пасажирів до місця призначення, оскільки резервний водій, який знаходився на даному рейсі, отримав ключі та кошти на паливо», – заявили у ТЦК.

У ТЦК також зауважили, що неприємна ситуація сталася через порушення правил військового обліку як самим водієм, так і компанією-перевізником.

«Наголошуємо на тому, що перевізники віддалених туристичних маршрутів повинні дотримуватись правил військового обліку та чинного законодавства. Зокрема направляти до ТЦК дані про заброньованих водіїв, які мають право на відстрочку, і не наражати їх на небезпеку», – ідеться у дописі Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше одна з туристок повідомила журналістам, що у місті Яремче працівники ТЦК забрали водія туристичного автобуса з Полтави під час зупинки на АЗС, через що 50 пасажирів та син водія лишилися просто неба.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

Також вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку у вересні.