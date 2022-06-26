Київ бомблять, а під Києвом влада проводить дитяче свято (фото)

у Коцюбинському провели свято під час повітряної тривоги за участю дітей

Ракетні обстріли не зупинили голову селища Коцюбинське від масового заходу

Сьогодні, 26 червня, під час обстрілів Києва та Київської області у селищі Коцюбинське місцева влада проігнорувала сигнал тривоги та вивела дітей на захід посеред селища біля будинку культури. Про це повідомила головна редакторка сайту рух «Чесно» Ірина Федорів у Facebook.

«Летять ракети, тривоги. Центральна влада рекомендує сидіти вдома. І тут же селищний голова Коцюбинсього Сергій Даніш організовує захід із дітьми!!! Не скасовує після того, як в 6 ранку прилетіло на Київ і Київщину. І відповідальна за співорганізацію депутатка ради з його команди (чинна команда Карплюка під брендом «Слуги народу»)!», – написала Федорів.

Вона також закликала вжити заходів, аби «вирішувати питання з такою безпечністю під час війни».

Під постом Федорів дописувачі обурилися, чому місцева влада не відмінила свята.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.