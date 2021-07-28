За добу в Києві на Covid-19 захворіло більше людей, ніж тих, хто одужав

Київ у лідерах за добовою кількістю нових випадків Covid-19

Минулої доби в Києві коронавірус забрав одне життя

За минулу добу, 27 липня, у Києві коронавірус виявлено у 189 людей. Це на одну особу більше, ніж за попередню добу (за добу 26 липня був 71 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 218 390 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 208 845 осіб (за добу 27 липня – 122)

померли 5 229 осіб (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 092 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 17 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 5 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 873 особи (за добу 27 липня – 32)

померли 2 767 людей (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 250 061 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 27 липня зафіксовано 717 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Нагадаємо, за добу 26 липня в Києві було виявлено 188 хворих на коронавірус.

Минулого тижня в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Згодом помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта».

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