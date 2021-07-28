  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    За добу в Києві на Covid-19 захворіло більше людей, ніж тих, хто одужав

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Київ у лідерах за добовою кількістю нових випадків Covid-19 - За добу в Києві на Covid-19 захворіло більше людей, ніж тих, хто одужав
    Київ у лідерах за добовою кількістю нових випадків Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві коронавірус забрав одне життя

    За минулу добу, 27 липня, у Києві коронавірус виявлено у 189 людей. Це на одну особу більше, ніж за попередню добу (за добу 26 липня був 71 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 218 390 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 208 845 осіб (за добу 27 липня – 122)
    • померли 5 229 осіб (за добу – 1)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 092 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 17 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 5 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 124 873 особи (за добу 27 липня – 32)
    • померли 2 767 людей (за добу – 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 250 061 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 27 липня зафіксовано 717 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

    Нагадаємо, за добу 26 липня в Києві було виявлено 188 хворих на коронавірус.

    Минулого тижня в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

    Згодом помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта».

    Читайте також:
    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу в Києві на Covid-19 захворіло більше людей, ніж тих, хто одужав