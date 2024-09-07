Дрони атакували російський склад боєприпасів: пожежа та детонація

У Росії палає склад боєприпасів

Сьогодні, 7 вересня, вночі безпілотники обстріляли Острогожський район. Росіяни скаржаться на звуки вибухів та детонацію боєприпасів. Попередньо відомо, що горить склад боєприпасів. Жертв та постраждалих немає.

Окупаційна влада повідомила про обстріл складу боєприпасів. Жителів одного із сіл евакують в сусіднє село. Росіяни повідомляють, що пожежа та детонація боєприпасів триває дві години.

Це вже друга атака на Острогожський район за останні два тижні. 24 серпня українські сили вже завдали нищівного удару по складу боєприпасів російської армії, після якого детонація тривала близько доби.

Нагадаємо, атака дронів на Росію: у Воронезькій області спалахнула пожежа на складі.