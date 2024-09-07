Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони атакували російський склад боєприпасів: пожежа та детонація

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували російський склад боєприпасів: пожежа та детонація
У Росії палає склад боєприпасів
фото: скріншот

У Росії палає склад боєприпасів

Сьогодні, 7 вересня, вночі безпілотники обстріляли Острогожський район. Росіяни скаржаться на звуки вибухів та детонацію боєприпасів. Попередньо відомо, що горить склад боєприпасів. Жертв та постраждалих немає.

Окупаційна влада повідомила про обстріл складу боєприпасів. Жителів одного із сіл евакують в сусіднє село. Росіяни повідомляють, що пожежа та детонація боєприпасів триває дві години.

Це вже друга атака на Острогожський район за останні два тижні. 24 серпня українські сили вже завдали нищівного удару по складу боєприпасів російської армії, після якого детонація тривала близько доби.

Нагадаємо, атака дронів на Росію: у Воронезькій області спалахнула пожежа на складі.

Читайте також:

Теги: росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
На Одещині фельдшер «швидкої» коригував удари РФ
20 серпня, 10:20
ФСБ знають позицію Філашкіна, тому перестали телефонувати
Голова Донецької ОВА розказав, як йому дзвонили з ФСБ
10 серпня, 18:00
Частина пошкоджень на станції з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина – між 10 та 11 серпня
Операція в Курській області: з'явилися фото пошкодженої газовимірювальної станції
12 серпня, 14:49
Демографічна ситуація у Росії ускладнюється
Демографічна прірва у РФ. Росіянки проігнорували вимогу Путіна
12 серпня, 13:57
Воїни взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат»
Спецпризначенці СБУ взяли у полон понад сотню російських солдатів (фото, відео)
15 серпня, 10:52
 Менш забезпечені росіяни чутливіші до підвищення тарифів
«Причин для оптимізму немає»: росіян по повній накрила інфляція
22 серпня, 08:39
Ілля Пономарьов (у центрі), Гаррі Каспаров (зліва) та нині покійний Олексій Навальний (справа)
Ілля Пономарьов: Російська опозиція чекає, поки Україна зробить за неї брудну роботу
19 серпня, 08:50
Запуск російської ракети «Іскандер»
«Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні
20 серпня, 10:29
Роботи з моніторингу триватимуть доти, доки показники атмосферного повітря не будуть приведені до норми
Атака на Тернопіль: центр контролю повідомив про рівень шкідливих речовин у повітрі
20 серпня, 10:06

Соціум

Дрони атакували російський склад боєприпасів: пожежа та детонація
Дрони атакували російський склад боєприпасів: пожежа та детонація
Ізраїльська армія зруйнувала командний пункт ХАМАС
Ізраїльська армія зруйнувала командний пункт ХАМАС
США відреагували на передачу іранських ракет Росії
США відреагували на передачу іранських ракет Росії
Китай закрив можливість міжнародного усиновлення своїх дітей
Китай закрив можливість міжнародного усиновлення своїх дітей
Білоруські винищувачі підняли по тривозі через російський дрон-камікадзе
Білоруські винищувачі підняли по тривозі через російський дрон-камікадзе
Україна протестує проти показу в Торонто фільму про «хороших російських окупантів»
Україна протестує проти показу в Торонто фільму про «хороших російських окупантів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
26K
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
26K
Конфлікт між дітьми Яремчука: його сини відповіли, кому належать права на пісні батька
23K
«Побачить залу суду зсередини»: прокурор МКС дав обіцянку Путіну
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7332
Справа про «середній палець». Суд наказав начальнику поліції знайти Гео Лероса

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Вчора, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua