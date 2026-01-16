Деякі українці зможуть уникнути відключень світла: Шмигаль повідомив деталі

Глава Міненерго заявив, що найскладніша ситуація зі світлом у Києві та Київській області

Найближчим часом будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури

Будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ міністра енергетики Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, уряд і штаб з ліквідації наслідків ворожих обстрілів ухвалили та протокольно оформили всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури.

«Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть вже відноситися відповідно (до критичної інфраструктури – «Главком»), і не будуть виключатись, за виключенням очевидно аварійних відключень, коли система відключає об'єкти критичної інфраструктури також», – каже Шмигаль.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «Пунктів незламності».

Раніше стало відомо, що Російська Федерація у 2025 році завдала 612 цілеспрямованих комбінованих ударів по обʼєктах української енергетики. В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів ворога.

До слова, Велика Британія оголосила про надання Україні додаткових 20 млн фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.