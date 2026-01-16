Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Деякі українці зможуть уникнути відключень світла: Шмигаль повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Деякі українці зможуть уникнути відключень світла: Шмигаль повідомив деталі
Глава Міненерго заявив, що найскладніша ситуація зі світлом у Києві та Київській області
фото: Денис Шмигаль

Найближчим часом будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури

Будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ міністра енергетики Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, уряд і штаб з ліквідації наслідків ворожих обстрілів ухвалили та протокольно оформили всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури.

«Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть вже відноситися відповідно (до критичної інфраструктури – «Главком»), і не будуть виключатись, за виключенням очевидно аварійних відключень, коли система відключає об'єкти критичної інфраструктури також», – каже Шмигаль.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «Пунктів незламності».

Раніше стало відомо, що Російська Федерація у 2025 році завдала 612 цілеспрямованих комбінованих ударів по обʼєктах української енергетики. В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів ворога.

До слова, Велика Британія оголосила про надання Україні додаткових 20 млн фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.

Читайте також:

Теги: відключення світла відключення електроенергія Денис Шмигаль Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як будуть вимикати світло 14 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 14 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
13 сiчня, 18:50
Росія масовано атакує Крививй Ріг безпілотниками
Росія масовано атакує Крививй Ріг безпілотниками
10 сiчня, 00:26
Денис Шмигаль та Джон Гілі провели зустріч у Києві
Шмигаль повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
9 сiчня, 15:36
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 9 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 сiчня, 17:33
На Дніпропетровщині заживлено частину об’єктів критичної інфраструктури
На Дніпропетровщині заживлено частину об’єктів критичної інфраструктури
8 сiчня, 09:40
У Дніпрі пролунав вибух до оголошення тривоги, після чого місто залишилось без електропостачання
У Дніпрі та Запоріжжі стався масштабний блекаут (оновлено)
7 сiчня, 22:32
Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
28 грудня, 2025, 06:59
Очільник Міненерго підписав статут АТ «Українські розподільчі мережі», яке займатиметься непрофільними для себе сферами
Виготовлення наркотиків, переробка крові та торгівля цигарками. Міненерго поставило перед своєю компанією нові задачі
18 грудня, 2025, 12:42
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
17 грудня, 2025, 20:05

Події в Україні

Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Деякі українці зможуть уникнути відключень світла: Шмигаль повідомив деталі
Деякі українці зможуть уникнути відключень світла: Шмигаль повідомив деталі
В Україні не залишилось жодної цілої електростанції – Шмигаль
В Україні не залишилось жодної цілої електростанції – Шмигаль
Під Черкасами журналісти знайшли нелегальну гімназію УПЦ МП
Під Черкасами журналісти знайшли нелегальну гімназію УПЦ МП
Уряд змінив правила пересування громадян в комендантську годину
Уряд змінив правила пересування громадян в комендантську годину
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua