На Житомирщині чоловік підірвав гранату в потязі: є загиблі та поранені

За даними ЗМІ, наразі відомо про чотирьох загиблих та двох поранених

В Овручі на Житомирщині чоловік у поїзді підірвав гранату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресофіцерку Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванну Сілецьку в коментарі «Суспільному».

За словами речниці, на місці події працюють слідчо-оперативні групи. Очевидці повідомляли, що при затриманні в приміському поїзді чоловік підірвав боєприпас.

Як зазначає «РБК-Україна», наразі відомо про чотирьох загиблих та двох поранених. Також є попередня інформація, що чоловік, який здійснив підрив, був у розшуку.

Як повідомлялося, увечері 10 жовтня в Лозовій на Харківщині чоловік під час сварки підірвав гранату. За словами речниці Харківської обласної прокуратури Валерії Чиріної, між трьома чоловіками стався конфлікт.

Під час суперечки 48-річний чоловік дістав, ймовірно, ручну протипіхотну оборонну гранату, привів її в дію та кинув у бік опонентів. Унаслідок вибуху поранень зазнали 17-річний хлопець та 39-річний чоловік, який пізніше помер у лікарні.

До слова, на Дніпропетровщині чоловік під час суперечки з дружиною підірвав п'ять гранат: чотири викинув у вікно, ще одну кинув у приміщенні. Останній вибух забрав його життя.