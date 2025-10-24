Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Житомирщині чоловік підірвав гранату в потязі: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Житомирщині чоловік підірвав гранату в потязі: є загиблі та поранені
На місці інциденту працюють правоохоронці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними ЗМІ, наразі відомо про чотирьох загиблих та двох поранених

В Овручі на Житомирщині чоловік у поїзді підірвав гранату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресофіцерку Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванну Сілецьку в коментарі «Суспільному».

За словами речниці, на місці події працюють слідчо-оперативні групи. Очевидці повідомляли, що при затриманні в приміському поїзді чоловік підірвав боєприпас.

Як зазначає «РБК-Україна», наразі відомо про чотирьох загиблих та двох поранених. Також є попередня інформація, що чоловік, який здійснив підрив, був у розшуку.

Як повідомлялося, увечері 10 жовтня в Лозовій на Харківщині чоловік під час сварки підірвав гранату. За словами речниці Харківської обласної прокуратури Валерії Чиріної, між трьома чоловіками стався конфлікт.

Під час суперечки 48-річний чоловік дістав, ймовірно, ручну протипіхотну оборонну гранату, привів її в дію та кинув у бік опонентів. Унаслідок вибуху поранень зазнали 17-річний хлопець та 39-річний чоловік, який пізніше помер у лікарні.

До слова, на Дніпропетровщині чоловік під час суперечки з дружиною підірвав п'ять гранат: чотири викинув у вікно, ще одну кинув у приміщенні. Останній вибух забрав його життя.

Читайте також:

Теги: граната Житомирщина теракт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британська влада класифікувала інцидент як терористичний акт
Україна відреагувала на теракт у синагозі Манчестера
2 жовтня, 22:08
Юнак підшукував агентів в Україні, які мали здійснювати теракти за наказом російських спецслужб
СБУ затримала підлітка, який з Європи допомагав здійснювати теракти в Україні
6 жовтня, 10:32
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту
12 жовтня, 03:39
У центрі Дніпра стався вибух
Вибух у Дніпрі: підліток отримав поранення через боєприпас
13 жовтня, 04:13
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі
Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента
21 жовтня, 10:50
СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог намагався підірвати українських військових під виглядом «побачення»
Теракти «на побаченні». СБУ розкрила підступний план росіян у Львові
1 жовтня, 14:04
Контррозвідка попередила теракт: в Одесі затримано подружній «тандем» агентів РФ
Подружжя агентів РФ готувало теракт в Одесі
2 жовтня, 11:42
Один із водіїв, який мав тривалий конфлікт із колегою, кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного автобуса, що саме виїжджав на рейс
У Києві водій кинув бойову гранату в бік маршрутки колеги (фото)
6 жовтня, 08:52
Правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату
На Харківщині чоловік під час сварки підірвав гранату: є загиблий
11 жовтня, 17:58

Кримінал

На Житомирщині чоловік підірвав себе та людей на вокзалі: є загиблі та поранені
На Житомирщині чоловік підірвав себе та людей на вокзалі: є загиблі та поранені
На Житомирщині чоловік підірвав гранату в потязі: є загиблі та поранені
На Житомирщині чоловік підірвав гранату в потязі: є загиблі та поранені
Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Парубія
Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Парубія
Викрито конвертаційний центр із мільярдним обігом: ексглава Податкової отримав підозру
Викрито конвертаційний центр із мільярдним обігом: ексглава Податкової отримав підозру
Роману Гринкевичу зменшено розмір застави
Роману Гринкевичу зменшено розмір застави
Суд продовжив арешт експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва
Суд продовжив арешт експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua