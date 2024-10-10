Кличко анонсував опалювальний сезон у столиці

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С

Із понеділка, 14 жовтня, столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як зазначив мер міста, тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ.

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

«Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії», – додав столичний голова.

Раніше Кличко повідомляв, що опалювальний сезон у Києві має розпочатися 15 жовтня, але за певних умов.

За словами очільника міста, батареї буде увімкнено, якщо температура повітря три доби підряд буде менше 15°С тепла. Якщо цього не станеться до 15 жовтня, то опалення увімкнуть пізніше. «Якщо три доби температура опускається нижче 15 градусів, то ми включаємо вже теплопостачання. Тобто ми стежимо за погодними умовами. Але 15 жовтня ми вже плануємо починати опалювальний сезон», – зазначив Кличко.

Мер Києва також додав, що місто 99% виконало усі випробування систем.

Раніше повідомлялося, що Київська область вже майже на 90% готова до опалювального сезону. Усі роботи відбуваються за графіком. Як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, у столиці ремонтують водопровідні та каналізаційні мережі, насосні станції, роблять заготівлю пального, запаси посипального матеріалу, готують спеціалізовану збиральну техніку.

У школах та садах Київської області на сьогодні понад 1,9 тис. генераторів різної потужності. Фактично, забезпечені ними всі навчальні заклади.