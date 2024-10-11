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Пішоходам варто одягнути світловідбивні елементи: у Києві оголошено I рівень небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Пішоходам варто одягнути світловідбивні елементи: у Києві оголошено I рівень небезпеки
Столицю зранку накрив густий туман
фото: glavcom.ua

Видимість на дорогах 200-500 м 

У найближчу годину зі збереженням у першій половині дня 11 жовтня в Києві утримається туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр.

Під час керування транспортним засобом у тумані фахівці рекомендують водіям дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Синоптики закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Нагадаємо, у Києві та області протягом 11 жовтня очікується погода без опадів. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C. У Києві стовпчики термометрів покажуть вночі +12...+14 °C, вдень близько +20 °C.

Теги: пішохід Київ вітер погода

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