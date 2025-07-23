Наприкінці тижня відбудеться дев’ять безплатних екскурсій Києвом: як потрапити

Заходи проходитимуть із п’ятниці до неділі

Управління туризму та промоцій КМДА і Київський центр розвитку туризму підготували дев’ять екскурсій столицею. Вони розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, розташовані неподалік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Заходи проходитимуть із п’ятниці до неділі. Місця зустрічей вказані в реєстраційних анкетах.

Екскурсія «Старим Подолом», де під час прогулянки знаменитою вулицею Петра Сагайдачного учасники довідаються, як змінювався Поділ від початку розбудови до сьогодення, ознайомляться з унікальними архітектурними об’єктами, серед яких – найстаріший будинок Києва, Аптека-музей, Києво-Могилянська академія (заснована 400 років тому) та старовинні храми.

Дата та час: 25 липня, п’ятниця, 16:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Провулками київського Кудрявця» присвячена літописним місцям столиці та творінням багатьох видатних киян – архітекторів, художників, письменників, акторів, які мешкали в цій місцевості в різні часи.

Дата та час: 25 липня, п’ятниця, 16:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Як козаки та магістрат на Подолі жили», під час якої можна відкрити для себе таємниці середньовічного Подолу та дізнатися про традиції київського самоуправління.

Дата та час: 25 липня, п’ятниця, 18:30.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Все починається з Університету», де можна довідатися про те, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка дав початок розбудові нового кварталу Києва. Також учасники почують історію створення парку та ботанічного саду навколо Червоного корпусу.

Дата та час: 26 липня, субота, 12:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Київ європейський», де можна познайомитися з архітектурою столиці, будівлями, зведеними європейськими архітекторами, та різноманітними об’єктами, які пов’язують наше місто з Європою.

Дата та час: 26 липня, субота, 12:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Святошинське намисто», учасники якої почують багато цікавих фактів про розбудову Святошинського району. Ці історії немов намистинки в ланцюзі історичних подій пов’язують місцевість із давніми київськими святинями, розвитком курортної справи, ідеєю підкорення неба та з особистостями, які відіграли важливу роль у розвитку авіації.

Дата та час: 26 липня, субота, 12:00.

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Екскурсія «Таємниці града Володимира», під час якої можна дізнатися про розбудову Києва та будівництво оборонних споруд князем Володимиром, а також про зведення першого кам’яного храму Київської держави – Десятинної церкви.

Дата та час: 26 липня, субота, 18:30.

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Екскурсія «Київ історичний» познайомить екскурсантів з пам’ятками, архітектурою, історичним центром і Подолом.

Дата та час: 27 липня, неділя, 12:00.

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Екскурсія «Нивки. Паркова симфонія», під час якої учасники довідаються про таємниці одного з найбільших парків Києва – Нивок – і дізнаються про видатних особистостей, пов’язаних із цією місцевістю.

Дата та час: 27 липня, неділя, 12:00.

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У КМДА наголошують, шо реєстрація на екскурсії – обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту та телефонним дзвінком.