Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський олігарх володів курортом в Італії, хоча щодо нього ввели санкції – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російський олігарх володів курортом в Італії, хоча щодо нього ввели санкції – FT
Підсанкційний олігарх з РФ Муса Базаєв володів готелем Forte Village
фото із відкритих джерел

У документі, зокрема, йдеться про те, що влада Італії не вжила заходів щодо заморожування активів олігарха

У власності російського олігарха Муса Базаєва був один з італійських курортів навіть після того, як ЄС ввів проти нього санкції. Це з'ясувалося після оприлюднення статутного документа компанії Retivia Investments. Про це пише Financial Times.

Розкриття інформації було зроблено в щорічному статутному документі, поданому компанією Retivia Investments, яка володіє відомим готелем Forte Village, а також іншими активами на Сардинії вартістю понад 700 млн євро.

У документі, зокрема, йдеться про те, що влада Італії не вжила заходів щодо заморожування активів олігарха. Базаєв був внесений до санкційного списку 8 квітня 2022 року, але активи залишались у його власності ще кілька тижнів по тому. Наприкінці квітня французька влада наклала арешт на віллу олігарха в Сен-Жан-Кап-Ферра.

Про те, що Базаєв володіє Forte Village, було відомо щонайменше з 2014 року.

Зазначається, що 26 липня 2022 року до кіпрського реєстру компаній був поданий документ, згідно з яким Retivia Investments була нібито продана родичу Базаєва 25 лютого 2022 року. А документ, опублікований нещодавно, спростовує цю інформацію.

На початку 2023 року Retivia Investments та її активи, включно з Forte Village, були передані казахстанському бізнесмену Шухрату Ібрагімову, згідно з документами компанії. Він є генеральним директором люксембурзької Eurasian Resources Group, одного з найбільших у світі виробників кобальту та міді.

Муса Базаєв – російський бізнесмен чеченського походження, чиї інтереси охоплюють нафтову, металургійну та сировинну галузі. Зокрема він резидент компанії Mercury, яка займається торгівлею розкішними товарами, зокрема люксовими автомобілями, годинниками, ювелірними виробами та одягом. Він також відомий своїми зв'язками з політичними та бізнесовими колами в Росії. 

Нинішній власник Retivia Ібрагімов був співінвестором Базаєва в Джеруї, другому за величиною золотому руднику Киргизстану. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Читайте також:

Теги: санкції арешт влада бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки провів зустріч із Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим
П’ята колона в дії: капітулянти з Печерських пагорбів
14 жовтня, 13:17
За прогнозами МВФ, штучний інтелект вплине майже на 40% робочих місць у всьому світі
Мінцифри та Netpeak Group запустили безоплатне навчання з користування штучним інтелектом
25 вересня, 01:33
Ліки запаковані у паперові коробки та у пластикові пакети різного гатунку
У Борисполі на пустирі знайдено багато пакунків з ліками (фото)
27 вересня, 07:11
Штраф стосувався послуги з управління майном, яку ICSL надала визначеній особі, яка підлягає під замороження активів
Британія вперше виписала штраф на компанію за порушення санкцій проти Росії
27 вересня, 22:04
Раніше влада Грузії заявляла, що швейцарський банк Credit Suisse не повертає Іванішвілі (за трибуною) $2 млрд
Мер Тбілісі вивів гроші з європейських банків, заявивши про недовіру
30 вересня, 14:28
У 2016–2024 роках Чистілін підготував для Кремля низку «аналітичних матеріалів», в яких підтримував збройну агресію РФ
СБУ затримала одного з ідеологів російського вторгнення в Україну
8 жовтня, 14:17
Росіяни поставили ще один пам'ятник Сталіну
В одному з регіонів Росії на нібито прохання громадян встановили черговий пам'ятник Сталіну
12 жовтня, 01:34
Наразі невідомо хто потрапив у санкційний список ЄС
Очільники європейських МЗС погодили санкції проти Ірану за передачу ракет Росії – FAZ
14 жовтня, 12:33
2,26 мільярда фунтів стерлінгів – це внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні
Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ
Вчора, 10:32

Політика

Орбан звинуватив ЄС у спробі повалити його уряд
Орбан звинуватив ЄС у спробі повалити його уряд
Розвідка Південної Кореї повідомила, скількох військових КНДР відправлено до Росії
Розвідка Південної Кореї повідомила, скількох військових КНДР відправлено до Росії
Російський олігарх володів курортом в Італії, хоча щодо нього ввели санкції – FT
Російський олігарх володів курортом в Італії, хоча щодо нього ввели санкції – FT
У біженців заберуть допомогу? Глава МЗС Польщі запропонував радикальні зміни у виплатах
У біженців заберуть допомогу? Глава МЗС Польщі запропонував радикальні зміни у виплатах
У договорі між Росією та КНДР був секретний пункт про відправку військ – WSJ
У договорі між Росією та КНДР був секретний пункт про відправку військ – WSJ
Німеччина викликала «на килим» дипломата Північної Кореї через відправку військ у РФ
Німеччина викликала «на килим» дипломата Північної Кореї через відправку військ у РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
298K
Перша жертва прокурорів-інвалідів
139K
Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
80K
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
17K
Білий дім прокоментував саміт БРІКС в Росії

Новини

Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Сьогодні, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Сьогодні, 14:18
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Вчора, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Вчора, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua