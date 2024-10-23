Російський олігарх володів курортом в Італії, хоча щодо нього ввели санкції – FT
У документі, зокрема, йдеться про те, що влада Італії не вжила заходів щодо заморожування активів олігарха
У власності російського олігарха Муса Базаєва був один з італійських курортів навіть після того, як ЄС ввів проти нього санкції. Це з'ясувалося після оприлюднення статутного документа компанії Retivia Investments. Про це пише Financial Times.
Розкриття інформації було зроблено в щорічному статутному документі, поданому компанією Retivia Investments, яка володіє відомим готелем Forte Village, а також іншими активами на Сардинії вартістю понад 700 млн євро.
У документі, зокрема, йдеться про те, що влада Італії не вжила заходів щодо заморожування активів олігарха. Базаєв був внесений до санкційного списку 8 квітня 2022 року, але активи залишались у його власності ще кілька тижнів по тому. Наприкінці квітня французька влада наклала арешт на віллу олігарха в Сен-Жан-Кап-Ферра.
Про те, що Базаєв володіє Forte Village, було відомо щонайменше з 2014 року.
Зазначається, що 26 липня 2022 року до кіпрського реєстру компаній був поданий документ, згідно з яким Retivia Investments була нібито продана родичу Базаєва 25 лютого 2022 року. А документ, опублікований нещодавно, спростовує цю інформацію.
На початку 2023 року Retivia Investments та її активи, включно з Forte Village, були передані казахстанському бізнесмену Шухрату Ібрагімову, згідно з документами компанії. Він є генеральним директором люксембурзької Eurasian Resources Group, одного з найбільших у світі виробників кобальту та міді.
Нинішній власник Retivia Ібрагімов був співінвестором Базаєва в Джеруї, другому за величиною золотому руднику Киргизстану.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.
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