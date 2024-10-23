Російський олігарх володів курортом в Італії, хоча щодо нього ввели санкції – FT

У документі, зокрема, йдеться про те, що влада Італії не вжила заходів щодо заморожування активів олігарха

У власності російського олігарха Муса Базаєва був один з італійських курортів навіть після того, як ЄС ввів проти нього санкції. Це з'ясувалося після оприлюднення статутного документа компанії Retivia Investments. Про це пише Financial Times.

Розкриття інформації було зроблено в щорічному статутному документі, поданому компанією Retivia Investments, яка володіє відомим готелем Forte Village, а також іншими активами на Сардинії вартістю понад 700 млн євро.

У документі, зокрема, йдеться про те, що влада Італії не вжила заходів щодо заморожування активів олігарха. Базаєв був внесений до санкційного списку 8 квітня 2022 року, але активи залишались у його власності ще кілька тижнів по тому. Наприкінці квітня французька влада наклала арешт на віллу олігарха в Сен-Жан-Кап-Ферра.

Про те, що Базаєв володіє Forte Village, було відомо щонайменше з 2014 року.

Зазначається, що 26 липня 2022 року до кіпрського реєстру компаній був поданий документ, згідно з яким Retivia Investments була нібито продана родичу Базаєва 25 лютого 2022 року. А документ, опублікований нещодавно, спростовує цю інформацію.

На початку 2023 року Retivia Investments та її активи, включно з Forte Village, були передані казахстанському бізнесмену Шухрату Ібрагімову, згідно з документами компанії. Він є генеральним директором люксембурзької Eurasian Resources Group, одного з найбільших у світі виробників кобальту та міді.

Муса Базаєв – російський бізнесмен чеченського походження, чиї інтереси охоплюють нафтову, металургійну та сировинну галузі. Зокрема він резидент компанії Mercury, яка займається торгівлею розкішними товарами, зокрема люксовими автомобілями, годинниками, ювелірними виробами та одягом. Він також відомий своїми зв'язками з політичними та бізнесовими колами в Росії.

Нинішній власник Retivia Ібрагімов був співінвестором Базаєва в Джеруї, другому за величиною золотому руднику Киргизстану.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.