У чотирьох районах Києва буде демонтовано понад 200 незаконних рекламних вивісок
Особлива увага буде приділена локаціям на лівому березі
Цього тижня, з 7 по 11 жовтня 2024 року, у Києві буде проведений демонтаж рекламних конструкцій, які розмістили незаконно. Про це повідомила пресслужба Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».
Вивіски та іншу рекламу приберуть у чотирьох районах столиці. Особлива увага буде приділена локаціям на лівому березі.
Загалом комунальники мають демонтувати понад 200 незаконних фасадних конструкцій за адресами:
- Дарницький район – вулиця Єлизавети Чавдар (біля вулиці Григорія Ващенка), вулиця Олександра Кошиця (на розі вулиці Ревуцького);
- Деснянський район – вулиця Ореста Левицького (біля вулиці Мілютенка), вулиця Шолом-Алейхема (на розі вулиці Братиславської);
- Святошинський район – бульвар Миколи Руденка (біля вулиці Володимира Покотила);
- Солом'янський район – проспект Валерія Лобановського (на розі вулиці Максима Токарева).
Фахівці вже розпочали демонтаж незаконної реклами. Власників закладів закликають дотримуватись порядку розміщення конструкцій, який діє у столиці. В разі порушення вивіску, сітілайт або банер демонтують за кошт власника.
Як повідомлялося, у столиці з'явилася нова версія сервісу для подання повідомлень про розміщення вивіски. Столична влада повідомляє, що це потрібно було, аби зробити цей процес максимально простим і зрозумілим.
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