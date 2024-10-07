У чотирьох районах Києва буде демонтовано понад 200 незаконних рекламних вивісок

Особлива увага буде приділена локаціям на лівому березі

Цього тижня, з 7 по 11 жовтня 2024 року, у Києві буде проведений демонтаж рекламних конструкцій, які розмістили незаконно. Про це повідомила пресслужба Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Вивіски та іншу рекламу приберуть у чотирьох районах столиці. Особлива увага буде приділена локаціям на лівому березі.

Загалом комунальники мають демонтувати понад 200 незаконних фасадних конструкцій за адресами:

Дарницький район – вулиця Єлизавети Чавдар (біля вулиці Григорія Ващенка), вулиця Олександра Кошиця (на розі вулиці Ревуцького);

Деснянський район – вулиця Ореста Левицького (біля вулиці Мілютенка), вулиця Шолом-Алейхема (на розі вулиці Братиславської);

Святошинський район – бульвар Миколи Руденка (біля вулиці Володимира Покотила);

Солом'янський район – проспект Валерія Лобановського (на розі вулиці Максима Токарева).

Фахівці вже розпочали демонтаж незаконної реклами. Власників закладів закликають дотримуватись порядку розміщення конструкцій, який діє у столиці. В разі порушення вивіску, сітілайт або банер демонтують за кошт власника.

Як повідомлялося, у столиці з'явилася нова версія сервісу для подання повідомлень про розміщення вивіски. Столична влада повідомляє, що це потрібно було, аби зробити цей процес максимально простим і зрозумілим.