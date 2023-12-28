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У Шевченківському районі Києва аварійно просіла будівля дитсадка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Шевченківському районі Києва аварійно просіла будівля дитсадка
Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до просідання стіни
фото: КМВА

Відкрито кримінальне провадження

В одному із закладів дошкільної освіти Шевченківського району столиці сталася аварія. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

За попередньою інформацією, просіла частина стіни будівлі садочку.

Зараз триває обстеження закладу фахівцями аби об’єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати строки відновлення.

«За попередніми даними, в цьому дитячому садочку будувалося укриття, ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків. Але остаточно, причини, які призвели до аварії, з’ясують слідчі районного управління поліції», – йдеться в повідомленні.

Вже відкрито відповідне провадження.

Раніше повідомлялося, що в Києві між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі.

До слова, із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

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Теги: Київ земля дитячий садок

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