У Шевченківському районі Києва аварійно просіла будівля дитсадка

Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до просідання стіни

Відкрито кримінальне провадження

В одному із закладів дошкільної освіти Шевченківського району столиці сталася аварія. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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За попередньою інформацією, просіла частина стіни будівлі садочку.

Зараз триває обстеження закладу фахівцями аби об’єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати строки відновлення.

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«За попередніми даними, в цьому дитячому садочку будувалося укриття, ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків. Але остаточно, причини, які призвели до аварії, з’ясують слідчі районного управління поліції», – йдеться в повідомленні.

Вже відкрито відповідне провадження.

Раніше повідомлялося, що в Києві між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі.

До слова, із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

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Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.