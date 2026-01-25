ДТЕК звернувся до жителів Троєщини за допомогою

Деснянський район Києва опинився у найскладнішій енергетичній ситуації

У Києві через обстріли ситуація з електропостачанням та теплом у Деснянському районі зараз найскладніша. Як інформує «Главком», про це повідомили у ДТЕК.

У компанії пояснили, що коли світло з’являється після відключень, багато мешканців одночасно вмикають електрообігрівачі. Тому енергетики звернулися до жителів Лівого берега, зокрема Троєщини.

«Ми вас щиро розуміємо. Родини енергетиків живуть у тих самих умовах. Без тепла в таку погоду справді важко. Пошкоджені обстрілами мережі взяли на себе роль батарей, на яку не розраховані. Коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії. Повернення світла затягується ще більше», – просять ДТЕК.

У компанії закликають киян, попри важкі обставини, не вмикати одночасно потужні електроприлади.

«Навіть невелика економія з боку кожної родини допоможе зменшити навантаження на мережі й вистояти в цей складний час», – зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, У Києві без світла, як і вчора, залишаються понад 800 тисяч абонентів, діють екстрені відключення.

Раніше під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня.

Як відомо, на фоні подолання наслідків масованої атаки 24 січня, Київ значно посилює мережу пунктів допомоги. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення.