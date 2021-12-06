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    За добу в Києві виявлено понад 700 нових хворих на коронавірус

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    До лікарень столиці щодоби госпіталізують понад 150 хворих на коронавірус і з підозрою на недугу - За добу в Києві виявлено понад 700 нових хворих на коронавірус
    До лікарень столиці щодоби госпіталізують понад 150 хворих на коронавірус і з підозрою на недугу
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 22 особи

    За минулу добу, 5 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 704 осіб. Це на 189 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 4 грудня було зафіксовано 515 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 306 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 268 тис. осіб (за добу 5 грудня – 1081)
    • померли понад 7,7 тис. людей (за добу – 22)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 29,7 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 176 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 202 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 154 тис. осіб (за добу 5 грудня – 154)
    • померли 4,2 тис. осіб (за добу – 0).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 18,6 тис.

    5 грудня в Україні медики зафіксували понад 4 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    За добу в Києві виявлено понад 700 нових хворих на коронавірус