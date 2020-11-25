Київ вже витратив понад 36 млн грн на забезпечення киснем «ковідних» ліжок

Столична влада планує до кінця року збільшити кількість ліжок з постачанням кисню до понад 3,5 тисяч

До кисню підключені вже понад 1,6 тис. «ковідних» ліжок у Києві

У комунальних медзакладах Києва подачею кисню обладнали вже 1639 ліжок. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Столиця власними силами підготувала майже 4,5 тисячі ліжок у комунальних медзакладах для надання допомоги хворим на коронавірус. Серед них 1639 ліжок з підведеним киснем. Зокрема: 1158 – з централізованою подачею. Та 481 – з кисневими концентраторами», – сказав він.

Мер зазначив, що для збільшення ліжкомісць з подачею кисню з міського бюджету виділили майже 31 млн грн. Це кошти на капремонт систем киснепостачання. Іще понад 5,5 мільйонів передбачили на закупівлю кисневих концентраторів.

«Крім того, Держбюджет має надати столиці 64,3 мільйони на ремонти систем киснепостачання та закупівлю концентраторів. Майже половину цих коштів Київ уже отримав, – зазначив Кличко. – За рахунок грошей міста та Держбюджету столиця зможе до кінця року збільшити кількість ліжок з постачанням кисню до понад 3,5 тисяч. Це – 80% ліжкового фонду, визначеного для прийому хворих на коронавірус».

Раніше в інтерв’ю «Главкому» директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург повідомила, що 27% Covid-ліжок забезпечені киснем.

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У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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