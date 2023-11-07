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Київрада ініціює перевірку екологів, які спалили опудало депутатки Лимар

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київрада ініціює перевірку екологів, які спалили опудало депутатки Лимар
Обурення екологів викликало останнє резонансне інтерв’ю депутатки, в якому вона, зокрема, пояснила, чому створення природно-заповідних фондів у столиці відбувається неналежним чином
фото: соцмережі

Активісти Київського еколого-культурного центру 1 листопада спалили опудала, яке зовні подібне на депутатку Київради Юліб Лимар

Екологічна комісія Київської міської ради ініціює перевірку належного виконання організацією своїх обов'язків з охорони та догляду за заповідними землями активістами Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ).  З ініціативою відповідного доручення до комісії виступила депутатка Київради від «Слуги народу», радниця Керівника Офісу президента України Лілія Пашинна, зазначає «24 Канал».

Перевірка була організована після спалення активістами центру опудала депутатки Київради, схожої на Юлію Лимар.

За словами Пашинної, традиційно екологічна комісія КМР голосує за створення заповідників. Проте з'ясувалося, що останнім часом понад 4 000 гектарів були передані під заповідання, зокрема Київському екологічно-культурному центру, який повинен здійснювати захист і догляд за ними. «Прошу дати доручення здійснити перевірку якості здійснення цього захисту і догляду за цими заповідниками. Тому що ми повинні розуміти, чи не перетворюються вони потім на чагарники», – зазначила депутатка.

Між тим, у самому КЕКЦ відреагували на звинувачення щодо їхньої останньої акції – спалення опудала депутатки Київради від фракції «Удар», яка зовні схожа на Юлію Лимар. За словами юриста КЕКЦ Олександра Дядюка, ця схожість – випадкова, і спалене опудало символізує «корупцію у Київраді».

«Конкретно я не вбачаю схожості зовнішньої з Лимар. Яку збочену, можливо, сексуальну фантазію треба мати, щоб побачити в цьому опудалі депутата Лимар? На мою думку, не схожа. Ну, повненька, так багато повненьких жінок і чоловіків. Я теж повненький, то, може, це моє опудало спалили. Ні, це символ корупції київрадівської, тих депутаток і депутатів, які продають інтереси громади в інтересах забудовників», – зазначив Дядюк.

Він не бачить у діях КЕКЦ нічого протиправного і заперечує, що йдеться про екологічний тероризм, бо нібито активісти «нікому особисто не погрожували».

Відповідаючи на питання, чи не зашкодила їхня акція екології, за яку вони борються, Дядюк у дещо знущальній манері відповів, що «шкоди від шашликів більше, ніж від їхнього вогнища». «Мабуть, від такого невеличкого костра глобальне потепління не станеться. Не думаю, що льодовики у Гімалаях від цього розтануть» – підкреслив Дядюк.

Нагадаємо, у Києві активісти в урочищі Покол група людей спалила опудало депутатки Київської міської ради Юлії Лимар. Причиною такого кроку стали начебто розбіжності у позиціях щодо правил створення об'єктів створення природно-заповідного фонду.

Ймовірно, обурення екологів викликало останнє резонансне інтерв’ю депутатки, в якому вона, зокрема, пояснила, чому створення природно-заповідних фондів у столиці відбувається неналежним чином, що більше завдає шкоди, ніж приносить користі. На думку депутатки, це питання потребує врегулювання і більш зваженого підходу. 

Згодом члени постійної комісії з питань екологічної політики Київради та керівництво Київради виступили із заявами про те, що міська рада не допустить погроз та тиску на депутатів, незалежно від їх партійної приналежності.

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Теги: акція активісти Київрада

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