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Зеленський нагородив орденами «Золота Зірка» Білецького й Колодія (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський нагородив орденами «Золота Зірка» Білецького й Колодія (відео)
Андрій Білецький отримав орден від президента
фото: Офіс президента

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» двом Героям України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь в Олександрівській операції, та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» двом Героям України.

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Найвищої державної нагороди удостоєні:

  • Командир третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. У 2014 році створив добровольчий батальйон «Азов», який у вересні 2022 року реорганізований у третю окрему штурмову бригаду. У березні 2025 році бригада стала третім армійським корпусом.

«Білецький упроваджує технологічні рішення, зокрема глобальну інтеграцію наземних роботизованих комплексів (НРК). Станом на кінець серпня смуга оборони у відповідальності армійського корпусу становила до 171 кілометра – близько 12% від усієї протяжності фронту. Загалом воїни корпусу ліквідували майже 23 тис. окупантів та поранили ще понад 16,5 тис., взяли в полон 362 росіянина, знищили понад 126 тис. дронів різного типу, більш ніж 220 РЕБів, 55 реактивних систем залпового вогню, близько 40 танків і понад 310 артилерійських систем», – наголосив Офіс президента

  • Командир 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади полковник Едуард Колодій. Із січня до 10 серпня цього року підрозділи бригади під командуванням полковника Колодія виконували комплекс оборонних, наступальних, штурмових і пошуково-ударних дій на Покровському, Мирноградському, Олександрівському та суміжних напрямках. За цей час вони завдали Росії понад тисячу втрат особового складу, взяли в полон сімох російських окупантів, знищили техніку, засоби зв’язку, склади боєприпасів.
Едуард Колодій є командиром 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади
Едуард Колодій є командиром 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади
фото: Офіс президента

«Колодій у складних умовах інтенсивних бойових дій забезпечив стійке керівництво бригадою і своєчасне введення резервів, що дало змогу зірвати низку наступальних і контратакувальних дій ворога та втримати важливі оборонні рубежі», – додається у повідомленні.

Президент нагородив 31 військового орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів та «За мужність» І-ІІІ ступенів, а також медалями «За військову службу Україні». Глава держави присвоїв військові звання бригадного генерала полковникам Олегу Гончаруку, Валерію Скреду та Олексію Халабуді.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим прибув на Олександрівський напрямок, де Сили оборони проводять наступальну операцію.

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Теги: Олег Колодій Андрій Білецький Володимир Зеленський

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