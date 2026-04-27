В Обухівському районі під колесами потяга загинув чоловік

Ірина Міллер
glavcom.ua
В Обухівському районі під колесами потяга загинув чоловік
Швидкісний пасажирський потяг сполученням Черкаси-Київ збив 49-річного чоловіка
Попередньо встановлено, що чоловік втратив рівновагу і впав на залізничну рейку, коли наближався електропоїзд

У Київській області під колесами потяга загинув чоловік. Подія сталася в Обухівському районі. Про це 27 квітня повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Київської області, інформує «Главком».

Зазначається, що 26 квітня до поліції надійшло повідомлення від медпрацівника, який поінформував, що в селі Пустовіти Миронівської територіальної громади смертельно травмовано чоловіка.

Правоохоронці попередньо встановили, що швидкісний пасажирський потяг сполученням Черкаси-Київ збив 49-річного чоловіка. Він знаходився поблизу залізничної колії і, втративши рівновагу, впав на залізничну рейку, коли наближався електропоїзд.

Від отриманих травм чоловік помер на місці, повідомили правоохоронці. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 13 квітня на перегоні станції Васильків-Глеваха потяг смертельно травмував мешканку столиці. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням Київ-Хельм збив 70-річну жінку, яка раптово вийшла на залізничні колії. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Раніше у Святошинському районі столиці людина впала на залізничні колії. Рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя під одним з вагонів. Причину трагічної події будуть встановлювати правоохоронці.

Також 1 квітня у Святошинському районі столиці під колесами приміської електрички загинула дитина. За попередніми даними правоохоронців, 12-річний хлопець перебував між вагонами потяга під час руху. Він не втримався, впав на залізничну колію та потрапив під поїзд. Отримані травми виявилися смертельними. Разом із загиблим були ще двоє неповнолітніх – вони перебували на даху вагона. Ці підлітки не постраждали, наразі з ними працюють правоохоронці.  

У Києві зросла кількість госпіталізацій через грип та ГРВІ: статистика за тиждень
У Києві зросла кількість госпіталізацій через грип та ГРВІ: статистика за тиждень
В Обухівському районі під колесами потяга загинув чоловік
В Обухівському районі під колесами потяга загинув чоловік
На Вишгородщині автівка знесла бетонну електроопору, пасажирка авто у лікарні
На Вишгородщині автівка знесла бетонну електроопору, пасажирка авто у лікарні
Паркування зі знижкою 90% у Києві: хто може платити менше та як оформити пільгу
Паркування зі знижкою 90% у Києві: хто може платити менше та як оформити пільгу
Пограбування із застосуванням сльозогінного газу на Нивках: суд виніс вирок злочинцю
Пограбування із застосуванням сльозогінного газу на Нивках: суд виніс вирок злочинцю
Розібрали на запчастини: двоє студентів затримано за викрадення авто з прокатного сервісу
Розібрали на запчастини: двоє студентів затримано за викрадення авто з прокатного сервісу

