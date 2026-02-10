На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері

У Харкові відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС

Влада ініціює звернення до Кабміну щодо долучення Харківської області до урядового проєкту «СвітлоДім»

Сьогодні, 10 лютого, на Харківщині регіональна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

«Регіон знаходиться під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня», – йдеться у повідомленні.

Також влада ініціює звернення до Кабміну щодо долучення Харківської області до урядового проєкту «СвітлоДім». У межах державної програми «СвітлоДім» жителям прифронтових територій надається можливість залучати додаткові фінансові ресурси для підвищення рівня енергетичної стійкості та безперебійного функціонування ключових систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків:

держава надає допомогу від 100 до 300 тис. грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності;

кошти можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання;

подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через «Дію», розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. «Запускаємо «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень», – йдеться у повідомленні Свириденко.

