Міненерго повідомило, коли скасуються аварійні відключення світла

Міненерго: Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері

Російська терористична армія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики відновлюють електропостачання споживачам. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України – вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення.

«Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській, Сумській областях. Також на Дніпропетровщині та Донеччині введено екстрені відключення електроенергії.

Як відомо, у ніч проти неділі, 12 жовтня, ворог здійснив чергову атаку на об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури країни, спричинивши пошкодження у трьох областях. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали об'єкти енергетики на Донеччині, Одещині та Чернігівщині.