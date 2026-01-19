Головна Країна Політика
Зеленський провів енергетичний селектор: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський провів енергетичний селектор: що відомо
Міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський зазначив, що особлива увага на селекторі була приділена Києву та прифронтовим регіонам

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, присвячений стабілізації енергосистеми в умовах екстремальних холодів та наслідків російських атак. Найскладніша ситуація наразі зберігається в столичному регіоні, а також у Харківській, Одеській та Запорізькій областях. За результатами наради 19 січня 2026 року було визначено пріоритетні напрямки відновлення та посилення захисту критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що географія ремонтних робіт охоплює всю країну, але в низці регіонів ситуація залишається критичною.

«Київ та область, зокрема Біла Церква, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщина, Одеса та область. Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній», – зазначив Зеленський.

Зеленський провів енергетичний селектор: що відомо фото 1
фото: Володимир Зеленський

За словами президента, міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми.

Також міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані. Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії «шахедам» – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи. Міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання.

«Дякую всім партнерам, які реально допомагають. Визначені окремі завдання для Служби безпеки України», – підсумував Володимир Зеленський.

Як відомо, найближчими днями Україна отримає першу партію опалювального обладнання від Італії. Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року. 

Теги: Володимир Зеленський енергетика Україна

