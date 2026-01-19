Зеленський провів енергетичний селектор: що відомо

Міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми

Зеленський зазначив, що особлива увага на селекторі була приділена Києву та прифронтовим регіонам

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, присвячений стабілізації енергосистеми в умовах екстремальних холодів та наслідків російських атак. Найскладніша ситуація наразі зберігається в столичному регіоні, а також у Харківській, Одеській та Запорізькій областях. За результатами наради 19 січня 2026 року було визначено пріоритетні напрямки відновлення та посилення захисту критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що географія ремонтних робіт охоплює всю країну, але в низці регіонів ситуація залишається критичною.

«Київ та область, зокрема Біла Церква, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщина, Одеса та область. Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній», – зазначив Зеленський.

фото: Володимир Зеленський

За словами президента, міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми.

Також міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані. Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії «шахедам» – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи. Міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання.

«Дякую всім партнерам, які реально допомагають. Визначені окремі завдання для Служби безпеки України», – підсумував Володимир Зеленський.

Як відомо, найближчими днями Україна отримає першу партію опалювального обладнання від Італії. Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року.