Зеленський провів енергетичний селектор: що відомо
Зеленський зазначив, що особлива увага на селекторі була приділена Києву та прифронтовим регіонам
Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, присвячений стабілізації енергосистеми в умовах екстремальних холодів та наслідків російських атак. Найскладніша ситуація наразі зберігається в столичному регіоні, а також у Харківській, Одеській та Запорізькій областях. За результатами наради 19 січня 2026 року було визначено пріоритетні напрямки відновлення та посилення захисту критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
Президент наголосив, що географія ремонтних робіт охоплює всю країну, але в низці регіонів ситуація залишається критичною.
«Київ та область, зокрема Біла Церква, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщина, Одеса та область. Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній», – зазначив Зеленський.
За словами президента, міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми.
Також міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані. Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії «шахедам» – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи. Міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання.
«Дякую всім партнерам, які реально допомагають. Визначені окремі завдання для Служби безпеки України», – підсумував Володимир Зеленський.
Як відомо, найближчими днями Україна отримає першу партію опалювального обладнання від Італії. Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року.
