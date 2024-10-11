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Повітряна тривога на Київщині тривала вісім годин: скільки «Шахедів» вдалося збити

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Повітряна тривога на Київщині тривала вісім годин: скільки «Шахедів» вдалося збити
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено
фото з відкритих джерел

За даними місцевої влади, падіння уламків збитих дронів фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості

Повітряна тривога  на Київщині тривала майже вісім годин, всі ударні БПЛА, якими війська РФ атакували область, знищено. Про це повідомив 11 жовтня начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, падіння уламків збитих дронів фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. 

Сили РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Харківщину.  Так, у ніч проти 11 жовтня росіяни завдали удару балістичними ракетами по Одесі, загинули четверо людей, серед яких підліток, і ще десятеро поранені. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили і працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. Як зазначив очільник ОДА, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували чотирьох людей. Ще троє людей під уламками будівлі загинули.

10 жовтня знімальна група проєкту «Донбас. Реалії» потрапила під обстріл на Бахмутському напрямку під час зйомок військових. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Теги: Київщина дрон Україна

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