Київська влада пред’явить претензії винним у руйнуванні дороги на Антоновича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Андрій Мірошніченко, Facebook 20 серпня відновили рух вулицею Антоновича після ремонту

Вулицю Антоновича підтопило та пошкодився асфальт через прокладку теплових мереж у цьому районі

Відповідальним за пошкодження асфальту внаслідок зливи на вулиці Антоновича в Києві буде пред’явлено претензії на відшкодування збитків.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«Буде працювати комісія, визначатися з винними. Їм буде пред’явлено претензії на відшкодування шкоди, яка була заподіяна дорожньому покриттю і тротуарам на вулиці Антоновича», — сказав він.

За його словами, вулицю Антоновича підтопило та пошкодився асфальт через прокладку теплових мереж в цьому районі. Через ці роботи на дорогах вирили котловани, в які під час зливи потрапила вода.

Зранку 20 серпня в Києві після зливи відновили рух вулицею Антоновича.

Як повідомлялося, ділянку проїжджої частини вул. Антоновича вiд вул. Фізкультурної до Жилянської було зруйновано в ніч на 19 серпня внаслідок негоди.

Нічна негода буквально знищила дорожнє покриття на проїжджій частинці вулиці Антоновича.

Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода.

Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

Дивіться також:

Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва

Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

Читайте також статті:

Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди

Джерело: Громадське