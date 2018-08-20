Київська влада пред’явить претензії винним у руйнуванні дороги на Антоновича
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Вулицю Антоновича підтопило та пошкодився асфальт через прокладку теплових мереж у цьому районі
Відповідальним за пошкодження асфальту внаслідок зливи на вулиці Антоновича в Києві буде пред’явлено претензії на відшкодування збитків.
Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
«Буде працювати комісія, визначатися з винними. Їм буде пред’явлено претензії на відшкодування шкоди, яка була заподіяна дорожньому покриттю і тротуарам на вулиці Антоновича», — сказав він.
За його словами, вулицю Антоновича підтопило та пошкодився асфальт через прокладку теплових мереж в цьому районі. Через ці роботи на дорогах вирили котловани, в які під час зливи потрапила вода.
Зранку 20 серпня в Києві після зливи відновили рух вулицею Антоновича.
Як повідомлялося, ділянку проїжджої частини вул. Антоновича вiд вул. Фізкультурної до Жилянської було зруйновано в ніч на 19 серпня внаслідок негоди.
Нічна негода буквально знищила дорожнє покриття на проїжджій частинці вулиці Антоновича.
Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода.
Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.
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Джерело: Громадське