  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київська влада пред’явить претензії винним у руйнуванні дороги на Антоновича

    • Розсилка
    20 серпня відновили рух вулицею Антоновича після ремонту - Київська влада пред’явить претензії винним у руйнуванні дороги на Антоновича
    Фото: Андрій Мірошніченко, Facebook
    20 серпня відновили рух вулицею Антоновича після ремонту

    Вулицю Антоновича підтопило та пошкодився асфальт через прокладку теплових мереж у цьому районі

    Відповідальним за пошкодження асфальту внаслідок зливи на вулиці Антоновича в Києві буде пред’явлено претензії на відшкодування збитків.

    Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

    Читайте також

    «Буде працювати комісія, визначатися з винними. Їм буде пред’явлено претензії на відшкодування шкоди, яка була заподіяна дорожньому покриттю і тротуарам на вулиці Антоновича», — сказав він.

    За його словами, вулицю Антоновича підтопило та пошкодився асфальт через прокладку теплових мереж в цьому районі. Через ці роботи на дорогах вирили котловани, в які під час зливи потрапила вода.

    Зранку 20 серпня в Києві після зливи відновили рух вулицею Антоновича.

    Як повідомлялося, ділянку проїжджої частини вул. Антоновича вiд вул. Фізкультурної до Жилянської було зруйновано в ніч на 19 серпня внаслідок негоди.

    Нічна негода буквально знищила дорожнє покриття на проїжджій частинці вулиці Антоновича.

    Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода.

    Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

    Дивіться також:

    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва

    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

    Читайте також статті: 

    Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

    Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди

    Джерело: Громадське

    Читайте також
    Київ стихійні лиха дороги КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ