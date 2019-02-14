Київські міні-скульптурки перевдяглися до Дня закоханих (фото)
-
Розсилка
Фігурки прикрашені сердечками та поцілунками
Бронзові міні-скульптурки проекту «Шукай» у Києві теж «святкують» День Святого Валентина.
Про це повідомила автор проекту Юлія Бевзенко на своїй сторінці у Facebook.
Фігурки прикрашені сердечками, поцілунками, коронами і романтичними написами.
Нагадаємо, у Києві встановлено 12 міні-скульптур проекту «Шукай». Остання з них – «Київський Самсон».
Як повідомлялося, на початку вересня міні-скульптурка київського торта постраждала від рук вандалів.
Раніше у Києві з'явився міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі.
Також київський трамвай і київський самохідний екіпаж увічнено у бронзі.
На Воздвиженці з'явилася скульптурка «Київська плінфа».
Також встановили котлету по-київськи, київський каштан, київський слоник. Бронзову скульптуру «Київський слоник», що була встановлена у кінці вересня біля Арки Дружби народів, вкрали невідомі.
20 листопада відкрили одинадцяту бронзову міні-скульптурку. Нею стала київська (скіфська) пектораль.