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    Київські міні-скульптурки перевдяглися до Дня закоханих (фото)

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    Міні-скульптурка київського торта - Київські міні-скульптурки перевдяглися до Дня закоханих (фото)
    Міні-скульптурка київського торта
    Фото: Юлія Бевзенко, Facebook

    Фігурки прикрашені сердечками та поцілунками

    Бронзові міні-скульптурки проекту «Шукай» у Києві теж «святкують» День Святого Валентина.

    Про це повідомила автор проекту Юлія Бевзенко на своїй сторінці у Facebook.

    Фігурки прикрашені сердечками, поцілунками, коронами і романтичними написами.

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    Київські міні-скульптурки перевдяглися до Дня закоханих (фото)
    Київські міні-скульптурки перевдяглися до Дня закоханих (фото)
    Київські міні-скульптурки перевдяглися до Дня закоханих (фото)
    Київські міні-скульптурки перевдяглися до Дня закоханих (фото)
    Київські міні-скульптурки перевдяглися до Дня закоханих (фото)
    Фото: Юлія Бевзенко, Facebook

    Нагадаємо, у Києві встановлено 12 міні-скульптур проекту «Шукай». Остання з них – «Київський Самсон». 

    Як повідомлялося, на початку вересня міні-скульптурка київського торта постраждала від рук вандалів.

    Раніше у Києві з'явився міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі.

    Також київський трамвай і київський самохідний екіпаж увічнено у бронзі.

    На Воздвиженці з'явилася скульптурка «Київська плінфа»

    Також встановили котлету по-київськи, київський каштан, київський слоник. Бронзову скульптуру «Київський слоник», що була встановлена у кінці вересня біля Арки Дружби народів, вкрали невідомі.

    20 листопада відкрили одинадцяту бронзову міні-скульптурку. Нею стала київська (скіфська) пектораль.

    Проект «Шукай!» – це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптур. Щомісяця десь в Києві з‘являється нова скульптура. Місія проекту – гуляйте та дізнавайтеся історію міста.
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