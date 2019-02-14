Київські міні-скульптурки перевдяглися до Дня закоханих (фото)



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Міні-скульптурка київського торта Фото: Юлія Бевзенко, Facebook

Фігурки прикрашені сердечками та поцілунками

Бронзові міні-скульптурки проекту «Шукай» у Києві теж «святкують» День Святого Валентина.

Про це повідомила автор проекту Юлія Бевзенко на своїй сторінці у Facebook.

Фігурки прикрашені сердечками, поцілунками, коронами і романтичними написами.

Нагадаємо, у Києві встановлено 12 міні-скульптур проекту «Шукай». Остання з них – «Київський Самсон».

Як повідомлялося, на початку вересня міні-скульптурка київського торта постраждала від рук вандалів.

Раніше у Києві з'явився міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі.

Також київський трамвай і київський самохідний екіпаж увічнено у бронзі.

На Воздвиженці з'явилася скульптурка «Київська плінфа».

Також встановили котлету по-київськи, київський каштан, київський слоник. Бронзову скульптуру «Київський слоник», що була встановлена у кінці вересня біля Арки Дружби народів, вкрали невідомі.

20 листопада відкрили одинадцяту бронзову міні-скульптурку. Нею стала київська (скіфська) пектораль.

Проект «Шукай!» – це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптур. Щомісяця десь в Києві з‘являється нова скульптура. Місія проекту – гуляйте та дізнавайтеся історію міста.