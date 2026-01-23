У Києві приспущено головний прапор України: причина

У столиці очікується погіршення погодних умов

На території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» тимчасово приспускають головний державний прапор. Як повідомляє київська влада, це пов’язано з погіршенням погодних умов у столиці, інформує «Главком».

За інформацією синоптиків, у столиці очікується невеликий сніг. Для збереження полотнища від можливого обмерзання та пошкодження, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Під час снігопаду прапор приспускають, оскільки волога й сніг збільшують вагу полотнища та навантаження на трос і лебідку, що може призвести до пошкоджень. Це необхідний запобіжний захід для збереження прапора.

Найбільший прапор України встановлений на Печерських пагорбах. Висота флагштока становить майже 90 метрів, його вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Раніше повідомлялося, що 23 січня у Київській області та столиці очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу; у Києву вночі 7-9° морозу, вдень 5-7° морозу.

До слова, найнижчі температури найближчими днями прогнозуються у західних і північних областях, а також на північному сході України. Водночас на півдні та Закарпатті холод буде менш відчутним.