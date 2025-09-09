Головна Київ Новини
Митники конфіскували у рівнянина бурштин, який він відправляв до США та країн Перської затоки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Митники конфіскували у рівнянина бурштин, який він відправляв до США та країн Перської затоки
Київська митниця склала протоколи про порушення митних правил, а матеріали справ скерувала до суду
фото: Київська митниця/Facebook

Чоловік задекларував до відправленнях «прикраси ручної роботи» вартістю $460, але експертиза встановила: це – необроблений бурштин вагою 5,5 кг і вартістю 443 тис. грн

Київські митники запобігли незаконному вивезенню за кордон понад 5,5 кг необробленого бурштину, який громадянин з Рівного намагався відправити до США, Канади, Німеччини та країн Перської затоки, задекларувавши його як «прикраси ручної роботи». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську митницю.

Повідомляється, що один громадянин із Рівного відправив 21 міжнародне поштове відправлення до США, Канади, Німеччини та країн Перської затоки – Катару, Кувейту та ОАЕ. Чоловік у деклараціях вказав, що у відправленнях – «прикраси ручної роботи» загальною вартістю $460. Проте експертиза встановила: це – необроблений бурштин вагою 5,5 кг і вартістю 443 тис. грн.

По всіх випадках Київська митниця склала протоколи про порушення митних правил, а матеріали справ скерувала до суду.

«Порушник наполягав, що каміння придбав законно. Проте Київська митниця у суді довела: навіть якщо бурштин куплений офіційно, пересилати його за кордон без належного декларування – протизаконно», – йдеться у повідомленні.

Після наведення митницею беззаперечних доказів незаконного пересилання, суд постановив конфіскувати весь бурштин у дохід держави. Наразі триває передача конфіскованого бурштину до Державного сховища дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння України.

Нагадаємо, раніше київські митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. Працівники київської митниці виявили необроблений бурштин загальною вагою 661 г та 505 г у міжнародних поштових відправленнях, які прямували з Рівного до Великобританії та США. Відправники задекларували зразки бурштину як сувеніри, проте експертиза підтвердила: це дорогоцінне каміння органогенного утворення – необроблений бурштин різновиду сукциніт. Розміри вилучених зразків унікальні: найдовший зразок сягає 158 мм, інший – 151 мм.

6 січня 2025 року у селі Довговоля Вараського району, що у Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно перевозив майже 70 кілограмів бурштину. Відомо, що чоловік перевозив каміння під виглядом волонтерської допомоги.

