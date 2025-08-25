Головна Країна Кримінал
Ікона XVI століття та раритетні монети: прикордонники затримали контрабандистів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ікона XVI століття та раритетні монети: прикордонники затримали контрабандистів
У пункті пропуску «Шегині» під час огляду легкового автомобіля Volkswagen в багажному відділенні знайшли старовинну ікону, датовану 1581 роком
колаж: glavcom.ua

Ікони 16 ст., російські книги та вінілові програвачі: на кордоні з Польщею виявили старовинні знахідки

На кордоні з Польщею, в пунктах пропуску «Шегині» та «Рава-Руська», прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону виявили цілу колекцію старовинних предметів. Серед знахідок – ікона XVI століття, друковані видання царської росії та вінтажна техніка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Західне регіональне управління ДПСУ.

У пункті пропуску «Шегині» під час огляду легкового автомобіля Volkswagen, що в'їжджав до України, в багажному відділенні знайшли старовинну ікону, датовану 1581 роком.

Ікона XVI століття та раритетні монети: прикордонники затримали контрабандистів фото 1
фото: ДПСУ

У цьому ж пункті прикордонники виявили шість друкованих видань, випущених у російській імперії в період 1896-1936 років. Книги перевозили у мікроавтобусі Mercedes серед особистих речей пасажирів.

Ще один Mercedes, що перетинав кордон у «Шегинях», перевозив 22 акустичні системи, три вінілові програвачі та два аудіопідсилювачі. За попередньою оцінкою, вартість товару становить близько 450 тис. грн.

У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники виявили три старовинні монети, датовані 1903-1911 роками.

Наразі всі виявлені предмети вилучено, а їхню історичну та культурну цінність встановить відповідна експертиза.

