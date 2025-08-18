Кандидат у судді став фіктивним багатодітним батьком

Попри розлучення кандидат у судді продовжував подорожувати з ексдружиною за кордон

Кандидат на посаду судді Олександр Віхров нібито розлучився з дружиною, з якою виховував двох неповнолітніх дітей, одружившися з її сестрою, яка мала малу дитину. Таким чином він став багатодітним батьком і отримав відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на члена Вищої ради правосуддя Романа Маселка.

Як розповів Маселко, при перевірці кандидата на відповідності критеріям доброчесності, він виявив, що Віхров отримав відстрочку від мобілізації у дивний спосіб. Той одружився з сестрою своєї дружини на наступний день після розлучення, а далі отримав посвідчення багатодітного батька.

«Встановлено, що кандидат отримав рішення суду про розлучення з дружиною та залишення двох дітей з ним. На наступний день (!!!) після набрання чинності судового рішення він одружився з сестрою дружини (!!!), у якої є малолітня дитина. Одразу ж після цього отримав посвідчення багатодітного батька та відстрочку. При цьому кандидат продовжував подорожувати з ексдружиною за кордон, тоді як нова дружина залишалась в Україні», – каже Маселко.

