У Києві тимчасово скасована плата за паркування: подробиці

Із жовтня 2023 року тимчасова адміністративна колегія АМКУ встановила завищені ціни на паркування у Києві

«Київтранспарксервіс» було оштрафовано на 6,6 млн грн за порушення конкурентного законодавства

У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» через юридичні процедури з оновлення договорів. Про це повідомив голова Київського територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

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«Апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення про визнання недійсними тарифів на платне паркування, які були затверджені міською адміністрацією Києва. Це рішення означає, що попередні тарифи визнані протизаконними та скасовані» – повідомив він.

Хмельницький нагадав, що 13 жовтня 2023 року тимчасова адміністративна колегія АМКУ встановила завищені ціни на паркування у Києві. «Київтранспарксервіс» було оштрафовано на 6,6 млн грн за порушення конкурентного законодавства.

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Колегія визнала, що КП «Київтранспарксервіс» скористалося своїм монопольним становищем для формування вартості паркування. Також варто зазначити, що це не перше порушення компанії на цьому ринку. Раніше її було оштрафовано за стягнення додаткових платежів та інші порушення.

Нагадаємо, з 24 липня у Києві було повернуто плату за паркування на муніципальних майданчиках.

21 листопада влада міста Харков ухвалила рішення включити до проєкту бюджету на 2024 рік фінансування для підтримки безкоштовного проїзду в громадському транспорті. Це включає безкоштовний проїзд на метро, ​​трамваях, тролейбусах та автобусах.