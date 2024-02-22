Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві тимчасово скасована плата за паркування: подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві тимчасово скасована плата за паркування: подробиці
Із жовтня 2023 року тимчасова адміністративна колегія АМКУ встановила завищені ціни на паркування у Києві
фото ілюстративне

«Київтранспарксервіс» було оштрафовано на 6,6 млн грн за порушення конкурентного законодавства

У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» через юридичні процедури з оновлення договорів. Про це повідомив голова Київського територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

«Апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення про визнання недійсними тарифів на платне паркування, які були затверджені міською адміністрацією Києва. Це рішення означає, що попередні тарифи визнані протизаконними та скасовані» – повідомив він.

Хмельницький нагадав, що 13 жовтня 2023 року тимчасова адміністративна колегія АМКУ встановила завищені ціни на паркування у Києві. «Київтранспарксервіс» було оштрафовано на 6,6 млн грн за порушення конкурентного законодавства.

Колегія визнала, що КП «Київтранспарксервіс» скористалося своїм монопольним становищем для формування вартості паркування. Також варто зазначити, що це не перше порушення компанії на цьому ринку. Раніше її було оштрафовано за стягнення додаткових платежів та інші порушення.

Нагадаємо, з 24 липня у Києві було повернуто плату за паркування на муніципальних майданчиках.
21 листопада влада міста Харков ухвалила рішення включити до проєкту бюджету на 2024 рік фінансування для підтримки безкоштовного проїзду в громадському транспорті. Це включає безкоштовний проїзд на метро, ​​трамваях, тролейбусах та автобусах.

Теги: Київ парковка машини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поставлені APC захищають тільки від ручної зброї і підходять для тилових операцій
Німеччина передала Україні непридатні для бою бронемашини за завищеними цінами – Bild
18 лютого, 18:00
Масована атака на Україну, США заявили про серйозну загрозу нацбезпеці: головне за ніч
Масована атака на Україну, США заявили про серйозну загрозу нацбезпеці: головне за ніч
15 лютого, 07:21
Будівлю кінотеатру невідомі обмалювали фарбою
Вандали обмалювали київський кінотеатр «Жовтень» через показ фільму про ЛГБТ
13 лютого, 09:28
Президент Франції Еммануель Макрон не приїде в Україну
Макрон відмовився від попередньо запланованої поїздки до України – ЗМІ
11 лютого, 14:45
На Київщині працюють сили ППО
У Київській області та на підступах до столиці працює ППО
11 лютого, 03:09
Просіла частина стіни будівлі
Аварія у дитячому садку столиці: інженер з технічного нагляду отримав підозру
9 лютого, 11:33
Унаслідок ворожої атаки сталося загоряння з 10 по 14 поверхи 18-поверхового житлового будинку
Обстріл багатоповерхівки: Кличко повідомив, чи придатний будинок до життя
7 лютого, 12:45
Цьогоріч у бюджеті Києва передбачено 1,2 млрд грн на допомогу українським військовим
Кличко розповів, скільки грошей торік Київ спрямував на потреби ЗСУ
29 сiчня, 16:49
Наслідки ракетного удару в Солом'янському районі
Влада показала фото наслідків удару по Києву
23 сiчня, 08:02

Новини

У столичному озері виявлено пляму з нафтопродуктів: розпочато розслідування
У столичному озері виявлено пляму з нафтопродуктів: розпочато розслідування
У Києві тимчасово скасована плата за паркування: подробиці
У Києві тимчасово скасована плата за паркування: подробиці
Фонд держмайна хоче продати київський готель «Україна» за 1 млрд грн
Фонд держмайна хоче продати київський готель «Україна» за 1 млрд грн
Розгулював Києвом у формі розвідника. Суд покарав ряженого «співробітника ГУР»
Розгулював Києвом у формі розвідника. Суд покарав ряженого «співробітника ГУР»
У столиці затримано ділків, які видурювали гроші у родичів військовополонених, обіцяючи обмін
У столиці затримано ділків, які видурювали гроші у родичів військовополонених, обіцяючи обмін
Столичний блогер, який брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука, отримав підозру
Столичний блогер, який брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука, отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
80K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
42K
Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
21K
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
21K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою
14K
Російськомовні військові на фронті. Історик Грицак дав пораду стурбованим українцям

Новини

ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13
«Метінвест» спрямував на розвиток тактичної медицини майже 15 млн грн
Вчора, 13:58
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Вчора, 13:09

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua