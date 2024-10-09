Україна відмовилась проводити Саміт миру в листопаді – радниця офісу президента

Українська сторона відмовилась від ідеї щодо проведення другого Саміту миру вже в листопаді

Другий Саміт миру щодо України, на який збиралися запросити Росію, не відбудеться у листопаді, як це планувалося, заявила виданню Telegraph радниця глави офісу президента України Дарія Зарівна.

При цьому вона уточнила, що до листопада мають бути завершені всі заходи, необхідні для проведення форуму.

«Поки що відбуваються тематичні конференції щодо кожного пункту формули миру, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою майбутнього мирного плану другого саміту», – пояснила Зарівна.

Згідно з інформацією від Дарії Зарівної, 30–31 жовтня в Канаді відбудеться заключна тематична конференція, присвячена гуманітарним питанням, зокрема звільненню військовополонених, заручників та поверненню українських дітей. У своєму Telegram-каналі вона зазначила, що дата другого Саміту миру буде оголошена після завершення цих зустрічей.

Перший Саміт миру, організований Україною в червні, пройшов без участі Росії. Президент Зеленський заявив про можливість запросити російську делегацію на другий саміт, але Москва відмовилася від участі. Україна продовжує наполягати на виконанні своєї Формули миру, яка передбачає повернення до кордонів 1991 року та повне виведення російських військ із окупованих територій.

Глобальний Саміт миру

Глобальний саміт миру – це міжнародна ініціатива, організована для обговорення шляхів вирішення глобальних конфліктів та встановлення тривалого миру. Перший саміт був проведений Україною в червні 2023 року без участі Росії, але з підтримкою багатьох країн світу. Головна мета саміту – пошук рішень для мирного врегулювання російсько-української війни, зокрема через реалізацію української Формули миру, яка включає повернення до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Нагадаємо, раніше президент України та держсекретар Ватикану окремо приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.

До слова, 11 вересня, у Києві пройшов четвертий Саміт Кримської платформи. До саміту приєдналися понад 60 учасників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Саміт НАТО, приурочений до 75-річчя Альянсу, залишив двояке враження. Україні очікувано не дали запрошення до НАТО, проте підсолодили це згадкою у підсумковому документі про незворотність шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в Альянсі.