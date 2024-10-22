Генеральний прокурор Костін подав у відставку

Андрія Костіна було призначено генеральним прокурором України влітку 2022 року

Костін: Мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення». Про це йдеться у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

«Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора», – йдеться у повідомленні.

Костін заявив, що зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.

«Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України», – зауважив Костін.

Генеральний прокурор додав, що «вважає правильною позицію президента щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність».

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони визначила перелік рішень, які повернуть справедливість у роботу медично-соціальних експертних комісій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

«Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців. Доповідали премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко. Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури України. Доповідав Генеральний прокурор Андрій Костін», – розповів український лідер.

Зокрема Зеленський додав: «Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України».

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.