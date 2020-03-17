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    Київський метрополітен ще не підрахував розмір збитків від карантину

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    <p>17 березня з&nbsp;23:00 київське метро припинить свою роботу</p> - Київський метрополітен ще не підрахував розмір збитків від карантину

    17 березня з 23:00 київське метро припинить свою роботу

    У столичній підземці продовжать чергувати працівники

    У Київському метрополітені наразі не підрахували, яких збитків зазнає підприємство за час закриття на карантин.

    Про це в ефірі hromadske заявила речниця столичного метро Наталія Макогон.

    «У нас буде режим чергування працівників, оскільки інфраструктуру треба утримувати у належному стані, щоб на час відкриття всі станції були працюючими, і усі поїзди були готові масово перевозити працівників», — додала вона.

    Нагадаємо, з 17 березня у Києві закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також максимально обмежується пересування людей між Києвом та іншими населеними пунктами. 

    Як відомо, Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

    Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

    З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення. 

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